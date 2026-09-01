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Главная Тренды Андре Тан раскрыл секрет стильного образа осенью: эти аксессуары изменят все
Тренды 01 сентября 2026 · 10:57
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Андре Тан раскрыл секрет стильного образа осенью: эти аксессуары изменят все

Иногда одна небольшая деталь работает лучше, чем новое платье или дорогое пальто
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Андре Тан раскрыл секрет стильного образа осенью: эти аксессуары изменят все

Какие аксессуары будут модными осенью 2026 (коллаж: Styler)

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, на какие детали следует обратить внимание при создании осенних образов. По его словам, именно они помогут освежить базовый гардероб.

Styler со ссылкой на видео стилиста в Instagram рассказывает, какие аксессуары следует добавить к осенним образам.

Большие серьги

Первым трендом Андре Тан назвал большие и броские серьги. По его словам, осенью минималистичные украшения уступают место более декоративным моделям.

Особенно актуальны будут большие серьги со скульптурными формами, напоминающие украшения в стиле Schiaparelli.

Такие аксессуары могут стать главным акцентом даже в достаточно простом образе. Например, белая рубашка и джинсы будут выглядеть совсем по-другому, если дополнить их выразительными серьгами.

Клатчи

Еще одна вещь, на которую советует обратить внимание дизайнер, - клатч. Этой осенью небольшую сумку можно не только держать в руках, но и носить под мышкой.

Такой способ стилизации придает образу непринужденности и напоминает итальянскую манеру одеваться, когда даже продуманный "лук" должен выглядеть легко и ненавязчиво.

Клатч при этом не обязательно должен быть сдержанным. Акцентная модель может стать той же деталью, которая сделает базовый наряд более интересным.

Короткие кожаные перчатки

Третий тренд сезона - перчатки. Андре Тан советует обратить особое внимание на короткие кожаные модели длиной до запястья.

Классический черный вариант подойдет тем, кто хочет придать образу элегантности. А если хочется сделать акцент, можно выбрать яркие перчатки.

По словам дизайнера, даже обычное серое пальто благодаря такой детали может превратиться в настоящий fashion statement.

Шелковый платок

Четвертая вещь в списке Андре Тана - шелковый платок. Однако дизайнер советует не ограничиваться традиционным способом и не носить его только на шее.

Платок можно завязать на ручку сумки, использовать вместо ремня или связать на запястье. Таким образом, один и тот же аксессуар можно стилизовать по-разному и каждый раз получать новый образ.

Андре Тан объяснил главный секрет стильного образа

По мнению дизайнера, настоящий стиль заключается не в количестве дорогих вещей в гардеробе. Гораздо важнее знать, какая именно деталь способна изменить весь образ.

Поэтому осенью 2026 стоит обратить внимание не только на одежду, но и на аксессуары. Большие серьги, клатч, короткие перчатки или шелковый платок могут стать тем акцентом, который сделает даже базовый комплект актуальным и выразительным.

Ранее Styler рассказывал, какие брюки выбрать на осень для модного и дорогого образа.

Теги: Андре Тан Модные тренды Стиль жизни Тренды
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