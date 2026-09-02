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Вкусно 02 сентября 2026 · 18:41
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За это блюдо вас точно позовут замуж: салат с баклажанами и секретным ингредиентом

Казалось бы, яблоку здесь совсем не место, но именно оно делает этот салат особенно вкусным
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
За это блюдо вас точно позовут замуж: салат с баклажанами и секретным ингредиентом

Вкусный салат с интересным ингредиентом (коллаж: Styler)

Если хочется приготовить что-нибудь сытное, простое и одновременно необычное, попробуйте этот салат. В нем сочетаются запеченные баклажаны, курица, сочный помидор и свежее яблоко - а заправку можно сделать как более легкой, так и более насыщенной.

Styler делится рецептом салата, который легко приготовить даже на обычный ужин.

Сначала запеките баклажаны

Для салата понадобятся простые продукты, хорошо сочетающиеся между собой. А главный секрет - не переборщить с заправкой, чтобы она не перебила вкус овощей и яблока.

Ингредиенты:

  • 2 средних баклажана,
  • 1 спелый помидор,
  • свежая зелень - кинза или петрушка,
  • 1 небольшое зеленое яблоко,
  • ½ отварной куриной грудки,
  • соль и перец,
  • по желанию - неактивные дрожжевые хлопья.

Баклажаны запеките до мягкости, после чего дайте им остыть. Затем нарежьте их вместе с помидором, яблоком, зеленью и отварной курицей. Все переложите в миску и перемешайте.

Яблоко здесь - главный сюрприз

Теперь приготовьте заправку. Для более насыщенного вкуса можно взять майонез - он отлично подходит к запеченным баклажанам и курице.

Если хочется более легкого варианта, смешайте несколько столовых ложек натурального йогурта с 1 чайной ложкой горчицы. Добавьте по вкусу соль и перец, заправьте салат и перемешайте.

И вот здесь самое интересное - яблоко, которое поначалу кажется абсолютно лишни. Оно придает салату свежести, легкой сладости и приятному хрусту. Без него сочетание баклажана, курицы и помидора было бы гораздо проще.

По желанию сверху можно добавить немного неактивных дрожжевых хлопьев.

Готовому салату можно дать несколько минут постоять в холодильнике, чтобы вкусы лучше соединились.

В результате получается сытный, но не скучный салат с очень неожиданным вкусовым акцентом.

Раньше мы делились интересным и, что главное - чрезвычайно легким рецептом маринованных баклажанов, которые можно приготовить вечером - а к утру уже смаковать ими.

Теги: Рецепты Салаты
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