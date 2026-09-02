Сколько нужно тратить на ребенка: украинские мамы назвали честные суммы в месяц

Сколько денег в месяц нужно одному ребенку? Казалось бы, ответ должен быть примерно одинаковым, но реальные семейные бюджеты показывают совсем другую картину.

Styler рассказывает, сколько украинские родители тратят на детей и почему обычный вопрос о деньгах вызвал спор в Threads .

30 тысяч на ребенка удивили, но не всех

Автор публикации insta_emiliia рассказала, что ее семья тратит на ребенка около 30 тысяч гривен ежемесячно, причем без учета гардероба. В эту сумму входят еда, кружки, развлечения, уход и другие нужды.

Пост автора поста (скриншот)

Такая же цифра вызвала противоречивую реакцию. Одна из пользователей призналась, что подобные публикации создают у нее впечатление, будто часть людей живет "на другой планете".

"После таких сообщений у меня создается впечатление, что такие, как вы заходят в "тредс" и пишут такое исключительно для того, чтобы "показать себя", - написала она.

Однако другая участница дискуссии не поняла причины возмущения и подчеркнула, что каждый человек сам решает, как тратить заработанные деньги.

"А что в этом сообщении "такого"? Человек зарабатывает и тратит", - отметила пользовательница.

Бюджет четырех человек

Особенно показательным стал ответ мамы двоих детей. Она отметила, что 30 тысяч гривен хватает их семье из четырех человек на целый месяц.

Причем речь идет не только о еде: в эту сумму вкладывают также одежду, коммунальные услуги и занятия детей.

"Боже, у нас на семью из 2 взрослых и 2 детей такой суммы хватает - с одеждой, продуктами, коммуналкой, кружками", - пишет участница обсуждения.

Что о своих расходах пишут другие пользователи (скриншот)

Этот комментарий хорошо показал, насколько разным может быть семейный бюджет даже при одинаковом количестве людей. Для одних 30 тысяч - расходы только на ребенка, для других - сумма на все основные потребности семьи.

Бюджет менее 10 тысяч

Еще одна комментатор рассказала, что на ее ребенка ежемесячно уходит меньше 10 тысяч гривен. При этом она не считает, что специально экономит.

По ее словам, ребенку просто не нужно много покупок, а родители не пытаются компенсировать собственные несбывшиеся детские желания из-за постоянных покупок для сына или дочери.

"Если сугубо на ребенка, то меньше 10 тыс. ни на чем не экономлю", - призналась она.

Однако обсуждение вышло не только о деньгах. Одна из участниц пошутила, что не считает затраты на ребенка, зато отлично знает, "сколько нервных клеток на это идет".

Украинцы не забывают и шутить (скриншот)

Автор публикации в свою очередь объяснила: она считала расходы не для государства, а для себя - чтобы увидеть реальную сумму и переосмыслить семейный бюджет.

И, судя по ответам, универсальной цифры действительно нет. Для одних ребенок - это 10 тысяч гривен расходов в месяц, для других - 30 тысяч и больше. А для кого-то те же 30 тысяч являются бюджетом всей семьи.