Ручка оставила пятно на одежде? Эти простые средства спасут ткань

Дети в школе могут случайно замазать чернилами рубашку или брюки, а взрослые - оставить следы от ручки во время работы. Однако в домашних условиях их легко убрать можно с помощью простых средств.

Styler разбирался, как спасти любимую вещь и не повредить материал.

Как вывести пятно от шариковой ручки

Лимонный сок

Свежий лимонный сок может помочь справиться с небольшим пятном от чернил. Нанесите его на ватный диск и осторожно приложите к загрязненной области примерно на час.

После этого промойте ткань прохладной водой и постирайте обычным способом. Такой метод лучше не использовать на очень деликатных или неустойчиво окрашенных тканях: кислота может изменить оттенок материала.

Пищевая сода

Сода - еще одно простое домашнее средство, которое можно попробовать для удаления следов шариковой ручки. Смешайте небольшое количество соды с водой до образования густой кашицы и нанесите на пятно.

Оставьте средство на несколько минут, после чего осторожно потрите загрязнение и смойте водой. Если след остается, процедуру можно повторить перед стиркой.

Спирт

Для пятен от шариковой ручки часто используют спиртовые средства. Смочите ватный диск небольшим количеством спирта и не трите пятно, а промокните его от краев до центра.

По мере того как чернила переходят на ватный диск, заменяйте их чистыми. После обработки тщательно прополощите вещь и постирайте ее в соответствии с рекомендациями на этикетке.

Уксус со спиртом

Еще один домашний вариант - смесь уксуса и спирта. Ее можно нанести на ватный диск и осторожно обработать загрязненный участок.

После процедуры ткань необходимо хорошо промыть водой, чтобы на ней не остались компоненты смеси, а затем постирать.

Как вывести пятно от гелевой ручки

Гелевые чернила могут вести себя иначе, поэтому для них следует начинать с более мягких методов.

Средство для мытья посуды

Нанесите небольшое количество жидкого моющего средства непосредственно на пятно. Аккуратно разотрите его пальцами или мягкой щеткой до появления пены.

После этого промойте ткань под холодной проточной водой. Если пятно не исчезло полностью, повторите процедуру, а затем уже постирайте вещь.

Лимонный сок

Для новых следов можно попробовать лимонный сок. Нанесите маленькое количество на пятно, оставьте на несколько минут, а потом смойте водой.

Перед использованием обязательно проверьте реакцию ткани на незаметном участке, особенно если цветной материал.

Соль и лимонный сок

Если пятно от гелевой ручки появилось только что, его можно присыпать небольшим количеством соли, смоченной лимонным соком. Оставьте смесь на загрязненном участке на короткое время, затем аккуратно смойте.

Не следует сильно втирать соль в ткань, ведь абразивные частицы могут повредить волокна деликатного материала.

Нашатырный спирт

Еще один способ - использовать разведенный нашатырный спирт. Нанесите небольшое количество раствора на ватный диск и обработайте от чернил.

Через несколько минут тщательно промойте ткань большим количеством прохладной или теплой воды, после чего постирайте вещь.

Что важно сделать перед удалением пятна

Лучше всего работать с пятном сразу, пока чернила не успели глубоко проникнуть в волокна. Под загрязненный участок положите чистую салфетку или кусок ткани, чтобы чернила не отразились на другой части одежды.

Не стоит сразу сильно тереть пятно - так его можно только размазать и увеличить площадь загрязнения. Обрабатывайте ее промокательными движениями, постепенно двигаясь от краев к центру.

Также не торопитесь использовать агрессивные растворители. Ацетон, жидкость для снятия лака, уайт-спирит и другие подобные средства могут не только растворить чернила, но и повредить краску или волокна ткани. Особенно осторожными следует быть с синтетикой, шерстью, шелком и другими деликатными материалами.

Если пятно большое, старое или появилось на дорогой или деликатной вещи, безопаснее обратиться в химчистку. А перед любым домашним экспериментом следует проверить средство на небольшом участке одежды.