Деньги на ветер: 5 школьных вещей, которые родители зря покупают каждый август

Вторая половина августа - традиционный период ажиотажа на школьных базарах. Родители, стремясь полностью подготовить ребенка к учебному году, часто тратят значительные суммы на вещи, которые впоследствии остаются лежать на полках.

Styler составил список вещей, на которые точно не стоит тратить деньги во время августовских закупок.

Готовые наборы канцелярии "все в одном"

Красивые коробки или пеналы, в которых собрано сразу все - от карандашей до линеек, выглядят очень привлекательно. Однако покупать их невыгодно по двум причинам:

Низкое качество : Производители часто кладут в такие наборы самые дешевые карандаши, которые ломаются при заточке, и высыхающие фломастеры за неделю.

: Производители часто кладут в такие наборы самые дешевые карандаши, которые ломаются при заточке, и высыхающие фломастеры за неделю. Лишние предметы: Половина содержимого (например, транспортиры или специфические угольники для первоклассника) просто не понадобятся в первые месяцы обучения.

Лучше приобрести базовые принадлежности отдельно, выбирая проверенные бренды.

Огромный запас тетрадей "на весь год"

Покупка нескольких упаковок тетрадей пробором кажется хорошей идеей, но спешить не стоит. Во-первых, у разных учителей есть собственные требования к количеству страниц (12, 18 или 24 листа) и типу разлинивания.

Во-вторых, уже через пару месяцев предпочтения ребенка по обложкам могут измениться. Оптимальное решение - взять минимальный запас на первый месяц, а остальное докупить позже, когда исчезнет ажиотаж.

Дорогие "трендовые" дневники и пеналы

Школьные принадлежности с изображением популярных мультперсонажей или блоггеров стоят вдвое, а то и втрое дороже обычного. Кроме переплаты за бренд, у таких вещей есть еще несколько минусов:

яркие рисунки и интерактивные элементы отвлекают ребенка на уроках;

тренды быстро меняются, и уже через несколько месяцев персонаж может выйти из моды;

Во многих школах сейчас действуют электронные дневники или требования к единому стандартному оформлению.

Одежда и обувь "на вырост"

Попытки сэкономить, приобретая форму или кроссовки на два размера больше, наносит вред самому ребенку. Слишком длинные рукава или широкие брюки выглядят неаккуратно и мешают двигаться.

Что касается обуви, то большие кроссовки или туфли не фиксируют стопу должным образом, что может привести к травмам на уроках физкультуры и формированию неправильной осанки.

Специальные школьные гаджеты

Смарт-часы с кучей развлекательных функций, дорогие электронные книги или специальные планшеты для обучения часто оказываются бесполезной покупкой.

На практике большинство школ ограничивают использование гаджетов на уроках. Для связи с родителями первокласснику вполне достаточно простейших часов с кнопкой SOS или базового смартфона, которые не жалко потерять или случайно повредить.

Золотое правило разумных покупок

Опытные родители советуют покупать до 1 сентября только необходимый минимум: базовую одежду, рюкзак и минимальный набор для письма. Основные закупки лучше перенести на вторую половину сентября.

В это время учителя дадут точный список всего необходимого, а магазины начнут распродавать остатки школьных коллекций со значительными скидками.