Как стильно завершить лето: 6 модных образов на каждый день, которые точно стоит повторить

Американская фэшн-блогерша Таня Стивенс показала вещи , которые лучше всего вписываются в ее гардероб.

Styler собрал ее образы, которые можно взять на заметку для последних тёплых дней.

Черный льняной топ и брюки с цветочным принтом

Низ с широкими штанинами и большим цветочным принтом сразу привлекают внимание, но благодаря нейтральным цветам не выглядят слишком ярко. Их легко соединить с простым чёрным или кремовым верхом.



Черный топ и объемные брюки (фото: pinterest.com)

К ним можно выбрать черный топ из льняной смеси и объемным подолом. Для такого образа можно выбирать даже меньшие размеры, ведь широкие штаны уже создают достаточное количество объема.

Топ с животным принтом и широкие джинсы

Кремовый топ с принтом животных - более непринужденный вариант для обеда, шопинга или повседневного образа. Воротник-челнок придаст ему более изысканный вид, а льняная смесь дселает вещь легкой для переходного сезона.

С широкими джинсами среднеголубого цвета образ получится расслабленным и повседневным.

Топ с животным принтом и джинсы-брюки

Тот же самый топ с животным принтом в сочетании с джинсами-брюками выглядит уже гораздо элегантнее.



Длинные темные брюки и животный принт (фото: pinterest.com)

В то же время, фасон с длинными свободными штанинами цвета "деним" будет уместен для ужина, церкви или ситуаций, когда хочется выглядеть более собранно.

Клетчатый жилет с баской и широкие джинсы

Клетчатый жилет с круглым вырезом и баской - одна из любимых вещей многих женщин, следящих за модой. Он придает образу структуры и осенние оттенки, но остается достаточно легким для конца лета.

Со светлыми широкими джинсами жилет будет выглядеть непринужденно. Такой образ можно будет носить и осенью, просто добавив другие слои одежды, чтобы было теплее.

Клетчатый жилет и джинсы-брюки

В сочетании с джинсами-брюками клетчатый жилет смотрится еще более собранно. Такой комплект подойдет для рабочей встречи, обеда или ужина, когда хочется выглядеть стильно, но не слишком празднично.

Длинный силуэт джинсов хорошо уравновесит баску жилета.

Льняное платье с принтом пальм

Платье-миди из льняной смеси и пальмовым принтом имеет легкое курортное настроение, но благодаря силуэту не выглядит исключительно как отпускная вещь.



Платье с принтом в виде пальм (pinterest.com)

Кремовый фон и разноцветный принт легко смешиваются с коричневыми, золотыми и натуральными аксессуарами.

Квадратные вырезы в таких моделях придают более современный вид и открывают линию декольте.