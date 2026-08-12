Як стильно завершити літо: 6 модних образів на щодень, які точно варто повторити

Американська фешн-блогерка Таня Стівенс показала речі , які найкраще вписуються в її гардероб.

Styler зібрав її образи, які можна взяти на замітку для останніх теплих днів.

Чорний лляний топ і штани з квітковим принтом

Низ із широкими штанинами та великим квітковим принтом одразу привертають увагу, але завдяки нейтральним кольорам не виглядають надто яскраво. Їх легко поєднати з простим чорним або кремовим верхом.



Чорний топ і об'ємні штани (фото: pinterest.com)

До них можна обрати чорний топ із лляної суміші та об'ємним подолом. Для такого образу можна обирати навіть менші розміри, адже широкі штани вже створюють достатньо об'єму.

Топ із тваринним принтом і широкі джинси

Кремовий топ із принтом тварин - більш невимушений варіант для обіду, шопінгу чи повсякденного образу. Комір-човник додасть йому більш вишуканого вигляду, а лляна суміш зробить річ легкою для перехідного сезону.

З широкими джинсами середньо-блакитного кольору образ вийде розслабленим і повсякденним.

Топ із тваринним принтом і джинси-брюки

Той самий топ із тваринним принтом у поєднанні з джинсами-брюками виглядає вже значно елегантніше.



Довгі темні штани і тваринний принт (фото: pinterest.com)

Водночас фасон із довгими вільними штанинами кольору "денім" буде доречним для вечері, церкви чи ситуацій, коли хочеться виглядати більш зібрано.

Картатий жилет із баскою та широкі джинси

Картатий жилет із круглим вирізом і баскою - одна з улюблених речей багатьох жінок, які слідкують за модою. Він додає образу структури та осінніх відтінків, але залишається достатньо легким для кінця літа.

Зі світлими широкими джинсами жилет виглядатиме більш невимушено. Такий образ можна буде носити й восени, просто додавши інші шари одягу, аби було тепліше.

Картатий жилет і джинси-брюки

У поєднанні з джинсами-брюками картатий жилет виглядає ще більш зібрано. Такий комплект підійде для робочої зустрічі, обіду чи вечері, коли хочеться виглядати стильно, але не надто святково.

Довгий силует джинсів добре врівноважить баску жилета.

Лляна сукня з принтом пальм

Сукня-міді з лляної суміші та пальмовим принтом має легкий курортний настрій, але завдяки силуету не виглядає виключно як річ для відпустки.



Сукня із принтом у вигляді пальм (фото: pinterest.com)

Кремовий фон і різнокольоровий принт легко поєднуються з коричневими, золотими та натуральними аксесуарами.

Квадратні вирізи у таких моделях додають більш сучасного вигляду та відкривають лінію декольте.