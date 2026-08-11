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Гороскопи 11 серпня 2026 · 20:03

Повне Сонячне затемнення відкриє шлях до нового життя: кому особливо пощастить

Для одних цей день стане випробуванням, а іншим може принести шанс на позитивний поворот
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler Катерина Соловйова Катерина Соловйова Експерт Астролог
Повне Сонячне затемнення відкриє шлях до нового життя: кому особливо пощастить

Яким знакам Зодіаку посміхнеться вдача (фото: magnific)

12 серпня відбудеться повне Сонячне затемнення, яке припаде на Молодик у знаку Лева. За словами астролога Катерини Соловйової, його вплив для різних людей буде неоднаковим: комусь варто бути особливо обережним, тоді як інші можуть отримати шанс на позитивні зміни.

Про це вона розповіла ексклюзивно для Styler.

Коли відбудеться Сонячне затемнення 12 серпня - точний час

О 20:37 за київським часом настане точна фаза Молодика у знаку Лева. А вже о 20:47 відбудеться точна фаза повного Сонячного затемнення.

Повністю або частково природне явище можна буде спостерігати в акваторії Північного Льодовитого океану та північній частині Атлантичного океану, країнах Європи, на заході й півночі Африки, а також у Північній Америці.

Соловйова зазначає, що зазвичай першу годину після Сонячного затемнення вважають сприятливою для планування майбутнього. Однак цього разу астролог радить відмовитися від такої практики.

Причина в тому, що 12 серпня з 20:37 до 24:00 за Місяць буде без курсу. В астрології такий період пов'язують із ризиком хибного вибору, неуважністю та ситуаціями, коли докладені зусилля не дають очікуваного результату.

Тому ввечері краще не починати нічого важливого, не ухвалювати серйозних рішень і не робити значних покупок. Також астролог не радить покладатися на нові пропозиції та ідеї, які виникнуть у цей проміжок.

Кому Сонячне затемнення принесе позитивні зміни

Найцікавіший прогноз стосується людей, народжених у певні періоди року:

  • з 8 до 14 квітня
  • з 9 до 15 червня
  • з 10 до 16 жовтня
  • з 10 до 16 грудня.

За словами Соловйової, саме вони можуть отримати шанс на сприятливі зміни. Водночас характер цих змін залежатиме від індивідуального гороскопа та від того, які його елементи активуватимуть Сонце й Місяць під час затемнення.

Кому варто бути особливо обережним

Іншій групі людей астролог радить уважніше поставитися до подій цього періоду. Йдеться про тих, хто народився:

  • з 6 до 12 лютого
  • з 8 до 14 травня
  • з 9 до 15 серпня
  • з 9 до 15 листопада.

За прогнозом Соловйової, Затемнення насамперед може зачепити сфери, пов'язані з дітьми, здоров'ям, творчістю, романтичними стосунками, розвагами, публічними виступами та престижними посадами.

Що ще принесе це Затемнення

Астролог радить звернути увагу на те, в якому секторі індивідуального гороскопа під час затемнення перебуватимуть транзитні Сонце та Місяць. Саме з цією сферою, за її словами, можуть бути пов'язані найважливіші події періоду.

Соловйова пояснює це необхідністю опрацювання кармічних ситуацій. Якщо правильно реагувати на обставини та пройти цей етап, відповідна сфера життя може вийти на новий рівень розвитку.

При цьому вплив Коридору затемнень, за прогнозом астролога, може не обмежуватися одним днем, його наслідки для конкретної людини здатні проявлятися від кількох місяців до кількох років.

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Теги: Гороскоп
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