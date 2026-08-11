Слимаки не чіпатимуть ваші грядки: 4 способи захистити город без хімії

Слимаки можуть за лічені ночі серйозно пошкодити городину, особливо молоді рослини. Вони полюбляють вологу , ховаються вдень, а вночі виходять на пошуки їжі, залишаючи після себе дірки на листі та характерний сріблястий слід.

Styler розповідає, як захистити грядки від слимаків за допомогою простих засобів, які можна знайти вдома або на дачній ділянці.

Чим небезпечні слимаки на городі

Слимаки - всеїдні черевоногі молюски, які можуть пошкоджувати як листя, так і плоди рослин. Особливо приваблюють їх молоді та ніжні насадження.

Вони можуть ласувати салатом, капустою, буряком, морквою, перцем, баклажанами та іншою городиною. Також шкідники пошкоджують полуницю, помідори, кабачки та плоди, які лежать близько до землі.

Найактивнішими слимаки стають у вологу погоду та вночі.

Як зрозуміти, що на городі є слимаки

Не завжди потрібно чекати, поки рослини будуть сильно пошкоджені. Зверніть увагу на кілька характерних ознак:

великі нерівні або рвані дірки на листі

пошкоджені молоді пагони

об'їдені плоди, які торкаються землі

сріблясті блискучі сліди на рослинах і ґрунті

активність шкідників у вологу погоду та після заходу сонця.

Щоб зменшити ризик появи слимаків, важливо також не створювати на грядках зайвих вологих укриттів: вчасно прибирати дошки, каміння, густі рослинні рештки та інші місця, де молюски можуть ховатися вдень.

Часниковий відвар від слимаків

Один із простих народних способів захистити рослини - приготувати часниковий відвар. Різкий запах часнику може відлякувати їх, тому таким розчином обробляють рослини та ґрунт навколо них.

Для приготування засобу знадобляться:

2 л води

2 головки часнику.

Як приготувати засіб

Очистіть зубчики часнику, покладіть їх у каструлю та залийте 2 літрами води. Варіть часник до м'якості. Розімніть готові зубчики виделкою, щоб вони віддали якомога більше соку. Процідіть отриманий концентрат через сито або марлю. Відміряйте 2 столові ложки часникового відвару та розведіть їх у 5 літрах води. Перелийте розчин у пульверизатор або лійку.

Отриманим засобом можна обприскувати рослини або поливати їх. Рекомендується повторювати обробку приблизно раз на тиждень, а також після сильного дощу.

Чим ще посипати грядки від слимаків

Якщо не хочеться використовувати лише часниковий розчин, є й інші прості способи створити для шкідників менш комфортні умови.

Соснові або ялинові голки

Хвойні голки можна розкласти навколо рослин або використовувати як мульчу. Такий шар створює менш комфортну поверхню для пересування слимаків.

Особливо цей спосіб можна використовувати біля садової суниці. Додатковий плюс у тому, що хвоя з часом перегниває та стає частиною органічного шару ґрунту.

Висушена кропива

Ще один народний спосіб - розкласти навколо рослин суху кропиву.

Її можна використовувати біля кущів помідорів, перцю та баклажанів. Важливо, щоб сухого листя було достатньо для створення захисної смуги навколо рослин.

Соняшникове лушпиння

Для захисту грядок також використовують соняшникове лушпиння. Воно швидко підсихає після дощу та створює сухий сипучий шар на поверхні ґрунту.

Під час контакту зі слизькою поверхнею тіла слимака частинки лушпиння можуть налипати на нього, через що шкіднику стає складніше пересуватися. Тому він може шукати інше місце для харчування.

Зазначимо, що народні засоби не гарантують повного знищення слимаків, тому їх краще розглядати як частину комплексного захисту городу. Якщо шкідників дуже багато, варто поєднувати механічне збирання, підтримання порядку на грядках та інші дозволені способи боротьби.