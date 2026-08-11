Слизни не будут трогать ваши грядки: 4 способа защитить огород без химии

Слизни могут в считанные ночи серьезно повредить овощи, особенно молодые растения. Они любят влагу , прячутся днем, а ночью выходят на поиски пищи, оставляя после себя дырки на листьях и характерный серебристый след.

Styler рассказывает, как защитить грядки от слизней с помощью простых средств, которые можно найти дома или на дачном участке.

Чем опасны слизни на огороде

Слизни - всеядные брюхоногие моллюски, которые могут повреждать как листья, так и плоды растений. Особенно привлекают их молодые и нежные насаждения.

Они могут лакомиться салатом, капустой, свеклой, морковью, перцем, баклажанами и другими овощами. Также вредители повреждают клубнику, помидоры, кабачки и плоды, которые находятся близко к земле.

Более активными слизни становятся во влажную погоду и ночью.

Как понять, что на огороде есть слизни

Не всегда нужно ждать, пока растения будут сильно повреждены. Обратите внимание на несколько характерных признаков:

большие неровные или рваные дыры на листьях

повреждены молодые побеги

объеденные плоды возле земли

серебристые блестящие следы на растениях и почве

активность вредителей во влажную погоду и после заката.

Чтобы снизить риск появления улиток, важно также не создавать на грядках лишних влажных укрытий: вовремя убирать доски, камни, густые растительные остатки и другие места, где моллюски могут прятаться днем.

Чеснок отвар от слизней

Один из простых народных способов защитить растения - приготовить чесночный отвар. Резкий запах чеснока может отпугивать их, поэтому таким раствором обрабатывают растения и почву вокруг них.

Для приготовления средства понадобятся:

2 л воды

2 головки чеснока.

Как приготовить средство

Очистите зубчики чеснока, положите в кастрюлю и залейте 2 литрами воды. Варите чеснок до мягкости. Разомните готовые зубчики вилкой, чтобы они отдали как можно больше сока. Процедите полученный концентрат через сито или марлю. Отмерьте 2 столовых ложки чесночного отвара и разведите их в 5 литрах воды . Перелейте раствор в пульверизатор или воронку.

Полученным средством можно опрыскивать растения или поливать их. Рекомендуется повторять обработку примерно раз в неделю, а также после сильного дождя.

Чем еще посыпать грядки от слизней

Если не хочется использовать только чесночный раствор, есть и другие простые способы создать для вредителей менее удобные условия.

Сосновые или еловые иголки

Хвойные иголки можно разложить вокруг растений или использовать в качестве мульчи. Такой слой создает менее комфортную поверхность для передвижения слизней.

Особенно этот способ можно использовать возле садовой земляники. Дополнительный плюс состоит в том, что хвоя со временем перегнивает и становится частью органического слоя почвы.

Высушенная крапива

Еще один народный способ - разложить вокруг растений сухую крапиву.

Ее можно использовать возле кустов помидоров, перца и баклажанов. Важно, чтобы сухих листьев было достаточно для создания защитной полосы вокруг растений.

Подсолнечная шелуха

Для защиты грядок также используют подсолнечную шелуху. Оно быстро подсыхает после дождя и создает сухой сыпучий слой на почве.

При контакте со скользкой поверхностью тела слизня частицы шелухи могут налипать на него, из-за чего вредителю становится сложнее передвигаться. Потому он может находить другое место для питания.

Отметим, что народные средства не гарантируют полного уничтожения слизней, поэтому лучше рассматривать их как часть комплексной защиты огорода. Если вредителей очень много, следует совмещать механическую уборку, поддержание порядка на грядках и другие разрешенные способы борьбы.