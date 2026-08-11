Не знаете какой педикюр выбрать? Эти 5 оттенков всегда выглядят дорого

Летний маникюр и педикюр могут быть не только яркими, но и универсальными. Есть несколько оттенков, которые гармонично сочетаются с босоножками, украшениями и разными цветами одежды.
Styler со ссылкой на видео в Instagram стилиста Яны Марковской рассказывает о 5 беспроигрышных вариантах.
Томатно-красный
Первый вариант - теплый томатно-красный оттенок. Это сочная интерпретация классического красного, которая придает образу динамики, но при этом остается довольно универсальной.
Такой педикюр особенно хорошо сочетается с золотыми украшениями, соломенными сумками и кожаной обувью. Он станет ярким акцентом даже в простом летнем образе.
Кремово-белый
Если классический белый кажется слишком контрастным, следует обратить внимание на кремово-белый. Мягкий оттенок выглядит более деликатно и не создает резкого предела с кожей.
Кремовый тон особенно красиво подчеркивает загар и придает педикюру более утонченный и благородный вид. При этом он остается нейтральным и легко сочетается с разными цветами обуви.
Вишнево-бордовый
Для тех, кто хочет более насыщенный цвет, отличным вариантом станет вишнево-бордовый. Глубокий оттенок напоминает спелую вишню и делает педикюр более выразительным.
Он особенно эффектно смотрится с легкими летними босоножками. В то же время глубокий вишневый не выглядит слишком тяжелым даже в летнем образе.
Молочно-розовый
Молочно-розовый - один из самых универсальных вариантов для тех, кто предпочитает сдержанный педикюр. Он создает эффект естественно здоровых и ухоженных ногтей.
Главное преимущество этого оттенка - его практичность. Он легко сочетается с любой обувью, аксессуарами и цветом одежды, поэтому не придется выбирать педикюр под каждый новый образ.
Насыщенный эспрессо
Еще один интересный вариант - глубокий темно-коричневый оттенок эспрессо. В отличие от чистого черного, он выглядит более мягким и естественным.
Эспрессо гармонично сочетается с кожей, замшей и рафией. Также он прекрасно подходит для аксессуаров шоколадных и карамельных оттенков, поэтому особенно удачно смотрится в теплой летней палитре.
Какой маникюр в моде летом 2026
Отдельно стоит обратить внимание на тренд, который может стать ярким акцентом образа - вишневый френч.
Это современная интерпретация классического французского маникюра. Вместо традиционного розового основания используется глубокий глянцевый вишневый оттенок, а кончик ногтя остается четко очерченным белым.
Такая лаконичная графика выглядит как самостоятельное украшение и может мгновенно освежить простой монохромный образ.
Какой оттенок выбрать
Если требуется максимально универсальный вариант, следует присмотреться к молочно-розовому или кремово-белому.
Для яркого акцента подойдет томатно-красный, а для более глубокого и выразительного образа - вишнево-бордовый или эспрессо.
При выборе можно ориентироваться не только на цвет обуви, но и на общую палитру гардероба, аксессуары и настроение. Именно такие небольшие детали помогают сделать летний образ цельным и продуманным.
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