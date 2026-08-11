Деньги на ветер: 4 вещи, которые женщинам запрещено покупать даже с огромной скидкой

Сезонные распродажи часто вызывают желание приобрести как можно большее количество вещей по привлекательным ценам. Однако маркетологи и стилисты предупреждают: импульсивные покупки на скидках часто приводят к загромождению шкафа ненужными товарами.
Об определенных категориях вещей, которые эксперты категорически не рекомендуют покупать, независимо от размера дисконта - читайте в материале Styler.
Одежда меньшего размера "для мотивации"
Покупка платья или джинсов на размер меньше с надеждой похудеть к лету или празднику - одна из самых распространенных ошибок. Практика показывает, что такие вещи годами лежат на полках с бирками. Тело постоянно меняется, и даже в случае похудения фасон может просто не подойти. Одежда должна идеально сидеть на фигуре как раз в момент покупки.
Неудобная обувь известных брендов
Роскошные туфли от известного дизайнера за полцены могут показаться выгодной инвестицией. Но если во время примерки колодка кажется жесткой, а подъем неустойчивым, такую пару лучше оставить в магазине.
Здоровье ног и комфортная ходьба всегда должны быть в приоритете. Неудобная обувь приведет к проблемам с суставами и мозолями, а желанная пара так и останется пылиться в коробке.
Ультратрендовые вещи одного сезона
Когда магазин предлагает скидку на товар с ярким, специфическим дизайном, который был на пике популярности несколько месяцев назад, стоит подумать. Такая мода быстротечна.
То, что сегодня активно обсуждали все модные журналы, сегодня уже выглядит устаревшим. Лучше инвестировать средства в базовые элементы гардероба нейтральных оттенков, которые останутся актуальными годами.
Косметика с подходящим сроком годности
Часто косметические магазины устраивают тотальные распродажи средств по уходу за кожей или декоративной косметики. Главная причина - срок годности истекает через 1-2 месяца.
Использовать просроченные кремы или тональные основания очень опасно для кожи. Это может вызвать сильную аллергическую реакцию, лечение которой обойдется значительно дороже, чем сэкономленная на распродаже сумма.
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