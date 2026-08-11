Испортят весь труд: какие крышки категорически нельзя покупать для консервации

В разгар сезона заготовок важно помнить, что успех консервации зависит не только от маринада, но и качества крышек. Особенно это критично для рецептов без термической стерилизации, например, при заготовке томатов, капусты или перца.

В материале Styler читайте, какие крышки категорично нельзя покупать для закруток на зиму.

Тонкий металл

При выборе жестяных крышек под ключ обращайте внимание на толщину металла. Если крышка легко гнется двумя пальцами, покупать ее не следует. Тонкий материал деформируется при закатывании, из-за чего резинка не прилегает к горлышку банки достаточно плотно. В результате внутрь попадает воздух, и консервация начинает бродить.

Поврежденное внутреннее покрытие

Качественная крышка обязательно должна иметь защитный слой пищевого лака или эмали на внутренней стороне. Если вы заметили царапины, сколы или неравномерное нанесение покрытия, откажитесь от покупки.

Кислая среда маринада мгновенно вступит в реакцию с открытым металлом. Это приведет к появлению ржавчины, которая не только испортит вкус и цвет ваших овощей, но и сделает их опасными для здоровья.

Проблемы с резиновым уплотнителем

В стандартных крышках под закатной ключ резиновое кольцо отвечает за полную изоляцию от воздуха. Ни за что не покупайте крышки, если резинка:

пересохшая или трескающаяся при легком растяжении;

слишком тонкая и свободно болтающаяся в пазу;

имеет резкий химический запах, который передастся продуктам.

Подержанные винтовые крышки

Многие хозяйки любят использовать винтовые крышки по несколько раз. Однако покупать б/у изделия из рук или повторно использовать собственные с признаками износа очень рискованно.

Внутреннее полимерное кольцо деформируется после первого использования. Если закрывается крышка без легкого сопротивления или прокручивается, она уже не способна создать необходимый вакуум для безопасного длительного хранения.