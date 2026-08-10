Солнечное затмение и мистический Коридор: что для нас готовит эта неделя и какие дни будут удачными

Новая неделя, 10-16 августа , будет интересной. На нее придется полное солнечное затмение, а несколько дней потребуют особой осторожности с решениями, финансами, отношениями и новыми начинаниями.

Эксклюзивно для Styler астролог Катерина Соловьева составила полный гороскоп на неделю и рассказала, какие дни будут удачными, а какие не очень.

10 августа

Действует Коридор затемнений. Также этот день будет неблагоприятным для новых дел, важных решений, хирургических и стоматологических процедур, посещения парикмахерской и разводов. В то же время, он хорошо подходит для творческой и интеллектуальной работы, а также возвращения долгов.

С 10:30 до 24:00 Луна будет без курса, поэтому важные покупки, решения и новые начинания лучше перенести.

А с 08:29, 10 августа до 21:48, 14 августа будет в разрушительном градусе Льва.

"Неблагоприятный период для тех, кто занимает лидерские позиции в профессиональной или общественной деятельности, связан с миром искусства и культуры", – пояснила астролог.

"Надо избегать праздности, лености, легкомыслия, тщеславия, расточительства, демонстративности, страстности, чрезмерной азартности, комплексов и стойко воспринимать поражения", - советует она.

11 августа

Вторник, по словам Соловьевой, это критический день. Не следует начинать новые дела, менять место жительства, оформляться на новую работу, заключать брак или планировать операции.

Также лучше отложить дальние поездки, ремонт или покупку автомобиля и бытовой техники. День подходит для завершения конфликтов и черновой работы.

До 11:38 Луна будет без курса, поэтому важные дела лучше не начинать.

12 августа

Это один из самых напряженных дней недели. Через Коридор затемнений не рекомендуются новые дела, важные переговоры, крупные покупки, заключение договоров, брак, судебные дела, косметологические процедуры и дальние поездки.

Астролог советует избегать сплетен, лишних разговоров, алкоголя и рискованных ситуаций. Лучше завершать текущие дела, возвращать долги и наводить порядок.

В 20:37 состоится Новолуние в Леве, а в 20:47 - полное Солнечное затмение. После этого Луна будет без курса, потому планировать новые дела не стоит.

"В первую очередь это затемнение коснется тех, чья деятельность связана со здоровьем, детьми, выступлениями перед аудиторией, концертами, шоу, спектаклями, творческим потенциалом, романтическими отношениями, престижными должностями", - пояснила Соловьева.

13 августа

День не подходит для новых дел, важных решений, сделок и дальних путешествий. Особо нежелательно начинать проекты в сфере бизнеса, юриспруденции, образования, науки и международного сотрудничества.

В то же время, может усилиться интуиция, внутренние ощущения помогут понять, с кем следует поддерживать контакт, а от кого лучше дистанцироваться.

До 13:18 Луна будет без курса.

14 августа

Пятница будет оставаться под влиянием Коридора затемнений. Не лучший день для крупных финансовых сделок, брака, новых знакомств, кредитов, дорогих покупок, смены имиджа и косметологических процедур.

День хорошо подходит для творчества: можно пойти на концерт, в театр или музей, заняться музыкой, танцами, рисованием или написанием.

Луна будет без курса весь день, поэтому важные начинания и покупки лучше отложить.

С 23:45, 14 августа до 12:28, 15 августа Меркурий будет в разрушительном градусе Льва.

15 августа

Суббота может быть непростым днем. Не рекомендуются новые дела, важные решения, операции, посещение парикмахерской и дальние поездки.

Вместо этого хорошо заниматься домашними делами, отдыхать с семьей и гулять на природе.

До 17:20 Луна будет без курса, а с 17:20 до 19:06 будет находиться в разрушительном градусе Весов. В настоящее время лучше не планировать важных дел и не принимать серьезных решений.

16 августа

В воскресенье Коридор затемнений будет продолжаться, поэтому новые дела и важные решения лучше отложить. Не рекомендуется операция, стоматологические процедуры и изменение имиджа.

Также не следует начинать новые проекты, связанные с детьми, развлечениями, азартными играми, публичными выступлениями и романтическими приключениями. День хорошо подходит для домашних дел - ремонта, шитья и стирки.