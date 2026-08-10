Таро-гороскоп на неделю: кому пророчат финансовый прорыв, а кому - любовные драмы

Новая неделя, которая продлится с 10 по 16 августа, станет периодом новых возможностей и неожиданных поворотов. Кому-то из знаков Зодиака стоит воспользоваться шансом, а кому-то - не торопиться с решениями.

Что обещает Таро-гороскоп на неделю каждому из них, рассказывает Styler со ссылкой на Metro .

Овен

Карта Таро: Паж Кубков

На этой неделе прошлое может напомнить о себе: старые друзья, любимые песни или приятные воспоминания вернут вас в настоящее "я". Прислушайтесь к своему внутреннему ребенку - именно он подскажет, на какой смелый шаг стоит решиться.

Телец

Карта Таро: Король Мечей

Вы давно все обдумали - теперь пора действовать. На этой неделе Тельцы могут наконец запустить важный долгосрочный план, так что не сомневайтесь в своих решениях и смело двигайтесь вперед.

Близнецы

Карта Таро: Туз Монет

Большие перемены начинаются с маленьких, но последовательных шагов. Сосредоточьтесь на финансах, работе, здоровье и доме - то, что вы начнете делать сейчас, может дать очень приятный результат в будущем.

Рак

Карта Таро: Шестерка Монет

Не держите свои мечты при себе: на этой неделе важный разговор может привести к неожиданной поддержке. Объединив усилия с человеком, разделяющим ваши цели, вы сможете гораздо быстрее приблизиться к желаемому.

Лев

Карта Таро: Смерть

Для Львов пора закрыть старые истории и наконец начать то, о чем они давно мечтают. Не откладывайте важные решения - сделанный сейчас шаг может запустить масштабные изменения и обновления в жизни.

Дева

Карта Таро: Четверка Кубков

Девам стоит перестать недооценивать себя и свои возможности. На этой неделе вы можете увидеть, что жизнь дает гораздо больше шансов, чем вам казалось, - главное позволить себе ими воспользоваться.

Весы

Карта Таро: Семерка Мечей

Ваша главная задача на этой неделе - установить четкие границы и защитить собственное спокойствие. Не позволяйте другим манипулировать вами или вмешиваться в ваше личное пространство: пора выбрать себя.

Скорпион

Карта Таро: Тройка Мечей

Старый образ или неудачный опыт могут снова напомнить о себе, но не стоит переносить прошлое на настоящее. Дайте новым возможностям шанс - на этот раз все может сложиться совсем иначе.

Стрелец

Карта Таро: Звезда

Звезда обещает Стрельцам одну из самых перспективных недель для осуществления мечтаний. Действуйте так, будто успех уже на вашей стороне, и смело беритесь за самые амбициозные планы - сейчас самое время сиять.

Козерог

Карта Таро: Двойка Жезлов

Перед вами два перспективных пути, но разрываться между ними не стоит. Выберите тот вариант, который имеет наибольший потенциал для реального результата и сосредоточьте на нем все силы.

Водолей

Карта Таро: Королева Монет

Финансовые вопросы выходят для Водолеев на первый план, и неделя благоприятна для укрепления материального положения. Мечтайте о большем, но не забывайте о практических шагах - именно они помогут превратить желание в результат.

Рыбы

Карта Таро: Восьмерка Монет

Не сдавайтесь, даже если кажется, что результат еще далеко. Упорная работа на этой неделе может впоследствии принести очень приятное вознаграждение, продолжайте двигаться вперед и доведите начатое до конца.