Таро-гороскоп на тиждень: кому пророкують фінансовий прорив, а кому - любовні драми

Новий тиждень, який триватиме з 10 до 16 серпня, стане періодом нових можливостей і несподіваних поворотів. Комусь зі знаків Зодіаку варто скористатися шансом, а комусь - не поспішати з рішеннями.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень кожному з них, розповідає Styler з посиланням на Metro .

Овен

Карта Таро: Паж Кубків

Цього тижня минуле може нагадати про себе: старі друзі, улюблені пісні чи приємні спогади повернуть вас до справжнього "я". Прислухайтеся до своєї внутрішньої дитини - саме вона підкаже, на який сміливий крок варто наважитися.

Телець

Карта Таро: Король Мечів

Ви давно все обдумали - тепер час діяти. Цього тижня Тельці можуть нарешті запустити важливий довгостроковий план, тож не сумнівайтеся у своїх рішеннях і сміливо рухайтеся вперед.

Близнюки

Карта Таро: Туз Монет

Великі зміни починаються з маленьких, але послідовних кроків. Зосередьтеся на фінансах, роботі, здоров’ї та домі - те, що ви почнете робити зараз, може дати дуже приємний результат у майбутньому.

Рак

Карта Таро: Шістка Монет

Не тримайте свої мрії при собі: цього тижня важлива розмова може привести до несподіваної підтримки. Об’єднавши зусилля з людиною, яка поділяє ваші цілі, ви зможете значно швидше наблизитися до бажаного.

Лев

Карта Таро: Смерть

Для Левів настав час закрити старі історії та нарешті почати те, про що вони давно мріють. Не відкладайте важливі рішення - зроблений зараз крок може запустити масштабні зміни й оновлення у житті.

Діва

Карта Таро: Четвірка Кубків

Дівам варто перестати недооцінювати себе та свої можливості. Цього тижня ви можете побачити, що життя дає набагато більше шансів, ніж вам здавалося, - головне дозволити собі ними скористатися.

Терези

Карта Таро: Сімка Мечів

Ваше головне завдання цього тижня - встановити чіткі межі та захистити власний спокій. Не дозволяйте іншим маніпулювати вами чи втручатися у ваш особистий простір: настав час обрати себе.

Скорпіон

Карта Таро: Трійка Мечів

Стара образа або невдалий досвід можуть знову нагадати про себе, але не варто переносити минуле на сьогодення. Дайте новим можливостям шанс - цього разу все може скластися зовсім інакше.

Стрілець

Карта Таро: Зірка

Зірка обіцяє Стрільцям один із найперспективніших тижнів для здійснення мрій. Дійте так, ніби успіх уже на вашому боці, і сміливо беріться за найамбітніші плани - зараз саме час сяяти.

Козоріг

Карта Таро: Двійка Жезлів

Перед вами два перспективні шляхи, але розриватися між ними не варто. Оберіть той варіант, який має найбільший потенціал для реального результату, і зосередьте на ньому всі сили.

Водолій

Карта Таро: Королева Монет

Фінансові питання виходять для Водоліїв на перший план, і тиждень сприятливий для зміцнення матеріального становища. Мрійте про більше, але не забувайте про практичні кроки - саме вони допоможуть перетворити бажання на результат.

Риби

Карта Таро: Вісімка Монет

Не здавайтеся, навіть якщо здається, що результат ще далеко. Наполеглива робота цього тижня може згодом принести дуже приємну винагороду, тож продовжуйте рухатися вперед і доведіть розпочате до кінця.