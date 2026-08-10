Таро-гороскоп на тиждень: кому пророкують фінансовий прорив, а кому - любовні драми

Новий тиждень, який триватиме з 10 до 16 серпня, стане періодом нових можливостей і несподіваних поворотів. Комусь зі знаків Зодіаку варто скористатися шансом, а комусь - не поспішати з рішеннями.
Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень кожному з них, розповідає Styler з посиланням на Metro.
Овен
Карта Таро: Паж Кубків
Цього тижня минуле може нагадати про себе: старі друзі, улюблені пісні чи приємні спогади повернуть вас до справжнього "я". Прислухайтеся до своєї внутрішньої дитини - саме вона підкаже, на який сміливий крок варто наважитися.
Телець
Карта Таро: Король Мечів
Ви давно все обдумали - тепер час діяти. Цього тижня Тельці можуть нарешті запустити важливий довгостроковий план, тож не сумнівайтеся у своїх рішеннях і сміливо рухайтеся вперед.
Близнюки
Карта Таро: Туз Монет
Великі зміни починаються з маленьких, але послідовних кроків. Зосередьтеся на фінансах, роботі, здоров’ї та домі - те, що ви почнете робити зараз, може дати дуже приємний результат у майбутньому.
Рак
Карта Таро: Шістка Монет
Не тримайте свої мрії при собі: цього тижня важлива розмова може привести до несподіваної підтримки. Об’єднавши зусилля з людиною, яка поділяє ваші цілі, ви зможете значно швидше наблизитися до бажаного.
Лев
Карта Таро: Смерть
Для Левів настав час закрити старі історії та нарешті почати те, про що вони давно мріють. Не відкладайте важливі рішення - зроблений зараз крок може запустити масштабні зміни й оновлення у житті.
Діва
Карта Таро: Четвірка Кубків
Дівам варто перестати недооцінювати себе та свої можливості. Цього тижня ви можете побачити, що життя дає набагато більше шансів, ніж вам здавалося, - головне дозволити собі ними скористатися.
Терези
Карта Таро: Сімка Мечів
Ваше головне завдання цього тижня - встановити чіткі межі та захистити власний спокій. Не дозволяйте іншим маніпулювати вами чи втручатися у ваш особистий простір: настав час обрати себе.
Скорпіон
Карта Таро: Трійка Мечів
Стара образа або невдалий досвід можуть знову нагадати про себе, але не варто переносити минуле на сьогодення. Дайте новим можливостям шанс - цього разу все може скластися зовсім інакше.
Стрілець
Карта Таро: Зірка
Зірка обіцяє Стрільцям один із найперспективніших тижнів для здійснення мрій. Дійте так, ніби успіх уже на вашому боці, і сміливо беріться за найамбітніші плани - зараз саме час сяяти.
Козоріг
Карта Таро: Двійка Жезлів
Перед вами два перспективні шляхи, але розриватися між ними не варто. Оберіть той варіант, який має найбільший потенціал для реального результату, і зосередьте на ньому всі сили.
Водолій
Карта Таро: Королева Монет
Фінансові питання виходять для Водоліїв на перший план, і тиждень сприятливий для зміцнення матеріального становища. Мрійте про більше, але не забувайте про практичні кроки - саме вони допоможуть перетворити бажання на результат.
Риби
Карта Таро: Вісімка Монет
Не здавайтеся, навіть якщо здається, що результат ще далеко. Наполеглива робота цього тижня може згодом принести дуже приємну винагороду, тож продовжуйте рухатися вперед і доведіть розпочате до кінця.
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