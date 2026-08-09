Небезпечний Марс змінить знак Зодіаку: у кого почнеться нове життя і кому не пощастить

11 серпня Марс переходить у знак Рака, де залишатиметься до 28 вересня 2026 року. Для одних знаків Зодіаку цей період може виявитися сприятливим, тоді як іншим слід бути уважнішими.

Про те, кому варто очікувати позитивного впливу Марса та яких сфер можуть торкнутися зміни, ексклюзивно для Styler розповіла астролог Катерина Соловйова.

Що зміниться вже 11 серпня

Як пояснила Соловйова, 11 серпня Марс здійснює інгресію до знаку Рака. В астрології ця планета пов'язана з активністю, фізичною силою, сміливістю, рішучістю, ентузіазмом, пристрастю та волею.

Також до сфер її відповідальності астролог відносить бізнес, зброю, конфлікти та прагнення перемагати.

Рак вважається одним із найнесприятливіших положень для "червоної" планети. У цьому знаку Марс перебуватиме понад півтора місяця - до 28 вересня 2026 року.

Соловйова радить перевірити, в якому секторі особистого радиксу відбуватиметься цей транзит. Саме у відповідній сфері життя, за її словами, може змінитися характер процесів, які відбуваються зараз.

Яким знакам Марс готує сюрпризи

Позитивний вплив Марса у період з 11 серпня до 28 вересня, за прогнозом астролога, можуть відчути представники чотирьох знаків Зодіаку:

Телець

Діва

Скорпіон

Риби.

Особливо сприятливим цей час може стати для представників цих знаків, діяльність яких пов'язана з підприємництвом, керівними посадами та хірургією.

Також Соловйова виділяє професії, що потребують виправданого ризику. Йдеться, зокрема, про каскадерів, охоронців тощо.

Кому варто бути уважнішими

Водночас уважними до дії Марса в Раку в цей період астролог радить бути представникам ще чотирьох знаків. Це:

Овен

Рак

Терези

Козеріг.

Марс залишатиметься у Раку до 28 вересня, тому цей період охопить значну частину серпня та майже весь перший місяць осені.

Яких сфер можуть торкнутися зміни

За прогнозом Соловйової, у цей період можливі зміни в ситуаціях, пов'язаних із новими проєктами, відкриттям бізнесу та реєстрацією компаній.

Також до переліку входять хірургічні операції, купівля автомобіля, побутової техніки, обладнання та інструментів, ремонт техніки й технічне обслуговування автомобіля. Окремо астролог називає великі фізичні навантаження, початок занять новими видами спорту або тренувань, понаднормову роботу.

У період перебування Марса в Раку Соловйова також радить приділити увагу здоров'ю.