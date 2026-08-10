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Корисне 10 серпня 2026 · 09:19

Не пропустіть момент: три головні ознаки, що баклажани час зривати з грядки

Як зрозуміти, що баклажани вже час збирати
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Не пропустіть момент: три головні ознаки, що баклажани час зривати з грядки

Коли треба зривати баклажани (фото: Getty Images)

Вирощування баклажанів вимагає чимало уваги, але найважливіший етап полягає у правильному зборі врожаю. Якщо перетримати ці овочі на кущі, їхня м'якоть стане жорсткою, насіння потемніє, а смак набуде неприємної гіркоти.

Styler розповідає про три чіткі ознаки, які підкажуть точний час для збору ідеальних овочів.

Глянцевий блиск шкірки

Стиглий баклажан завжди має ідеально гладку та блискучу поверхню. Колір плоду стає насиченим та рівномірним, характерним для конкретного сорту. Якщо ви помітили, що шкірка стала матовою, тьмяною або на ній з'явився коричневий чи жовтуватий відтінок, це явна ознака проблеми.

Такий овоч вже перестигає, і його потрібно негайно зрізати, щоб врятувати хоча б частину смакових якостей.

Пружність при легкому натисканні

Щоб перевірити готовність плоду, достатньо злегка натиснути пальцем на його бічну частину. У стиглого баклажана м'якоть пружна: невелике заглиблення від натискання з'являється, але дуже швидко зникає, повертаючи поверхні початкову форму.

Якщо шкірка занадто тверда і зовсім не піддається натисканню, плід ще зелений. Якщо ж вм'ятина залишається надовго, овоч перезрів і почав втрачати вологу.

Відповідна вага та розмір

Кожен сорт має свої стандартні параметри, описані виробником насіння на упаковці. Коли плід досягає заявленої довжини, варто звернути увагу на його вагу.

Стиглий баклажан відчувається важким для свого розміру, оскільки його м'якоть максимально налилася соком. Занадто легкі плоди зазвичай свідчать про те, що овоч ще не сформувався всередині або вже почав всихати від нестачі поливу.

Як правильно зрізати плоди

Важлива порада для городників полягає у правильній техніці збору. Збирати врожай найкраще вранці або пізно ввечері, використовуючи гострий секатор чи садові ножиці.

Залишайте невелику частину плодоніжки на овочі. Відривати або викручувати плоди руками категорично не рекомендується, оскільки це може серйозно травмувати тендітну кореневу систему всього куща.

До речі, раніше Styler розповідав, чому на огірках з'являється пустоцвіт та як швидко вирішити проблему.

Теги: Сад і огород
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