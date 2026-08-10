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Полезное 10 августа 2026 · 09:19

Не упустите момент: три главных признака, что баклажаны пора срывать с грядки

Как понять, что баклажаны уже пора собирать
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Не упустите момент: три главных признака, что баклажаны пора срывать с грядки

Когда нужно срывать баклажаны (фото: Getty Images)

Выращивание баклажанов требует немало внимания, но самый важный этап состоит в правильном сборе урожая. Если передержать эти овощи на кусте, их мякоть станет жесткой, семена потемнеют, а вкус приобретет неприятную горечь.

Styler рассказывает о трех четких признаках, которые подскажут точное время для сбора идеальных овощей.

Глянцевый блеск кожуры

Спелый баклажан всегда имеет идеально гладкую и блестящую поверхность. Цвет плода становится насыщенным и равномерным, характерным для конкретного сорта. Если вы заметили, что кожура стала матовой, тусклой или на ней появился коричневый или желтоватый оттенок, это явный признак проблемы.

Такой овощ уже переспевает, и его нужно срезать, чтобы спасти хотя бы часть вкусовых качеств.

Упругость при легком нажатии

Чтобы проверить готовность плода достаточно слегка нажать пальцем на его боковую часть. У спелого баклажана мякоть упругая: небольшое углубление от нажатия появляется, но очень быстро исчезает, поворачивая поверхности исходную форму.

Если кожица слишком жесткая и совсем не подвергается нажатию, плод еще зеленый. Если же вмятина остается надолго, овощ перезрел и стал терять влагу.

Соответствующий вес и размер

Каждый сорт имеет свои стандартные параметры, описанные изготовителем семян на упаковке. Когда плод достигает заявленной длины, следует обратить внимание на его вес.

Спелый баклажан ощущается тяжелым для своего размера, поскольку его мякоть максимально налилась соком. Слишком легкие плоды обычно свидетельствуют о том, что овощ еще не сформировался внутри или уже начал усыхать от нехватки полива.

Как правильно срезать плоды

Важный совет для огородников состоит в правильной технике сбора. Собирать урожай лучше утром или поздно вечером, используя острый секатор или садовые ножницы.

Оставляйте небольшую часть плодоножки на овощах. Отрывать или выкручивать плоды руками не рекомендуется, поскольку это может серьезно травмировать хрупкую корневую систему всего куста.

Кстати, раньше Styler рассказывал, почему на огурцах появляется пустоцвет и как быстро решить проблему.

Теги: Сад и огород
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