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Тренди 10 серпня 2026 · 08:16

Хитра головоломка з сірниками: переставте лише один і виправте рівняння

Задачка виглядає простою, але доведеться помізкувати
Поліна Кузенко Поліна Кузенко Керівник проєкту Styler
Хитра головоломка з сірниками: переставте лише один і виправте рівняння

Головоломка з сірниками (фото: Magnific)

Бувають задачки, в яких відповідь ховається прямо перед очима, але мозок впевнено "дивиться" не туди. Саме так влаштовані головоломки з сірниками: вони змушують відмовитись від першого очевидного рішення і шукати там, де зовсім не чекаєш.

Styler підготував для вас нову арифметичну задачу, яка дуже проста на вигляд, але насправді неабияк підступна.

Що треба зробити

На картинці нижче роздивіться рівняння. У ньому є помилка, але все можна легко виправити.

Переставте рівно один сірник так, щоб рівняння стало математично вірним. Не поспішайте, адже перша ідея майже завжди хибна. Час пішов.

Хитра головоломка з сірниками: переставте лише один і виправте рівнянняМатематична головоломка з сірниками (зображення згенеровано ШІ)

Підказка, якщо застрягли. Не чіпайте знаки, з ними точно все "ок". Просто подумайте, як один сірник може змінити цифру й повністю виправити рівняння.

Правильна відповідь

Готові? Перевіряйте.

Хитра головоломка з сірниками: переставте лише один і виправте рівнянняРозв'язання задачі на логіки (зображення згенеровано ШІ)

Потрібно було взяти один сірник з останньої цифри й додати його до п'ятірки. П'ятірка стала шісткою, а сімка після знаку рівності перетворилась на одиницю. Так рівняння 7-5=7 стало 7-6=1.

Якщо знайшли правильну відповідь одразу, то ваше просторове мислення працює чудово. Якщо ні - не засмучуйтесь, більшість шукає розгадку зовсім в іншому місці.

До слова, раніше Styler показав швидкий психологічний тест, потрібно лише обрати предмет на фото і розкрити свій справжній характер.

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Теги: Цікаві факти
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