Хитра головоломка з сірниками: переставте лише один і виправте рівняння

Бувають задачки, в яких відповідь ховається прямо перед очима, але мозок впевнено "дивиться" не туди. Саме так влаштовані головоломки з сірниками : вони змушують відмовитись від першого очевидного рішення і шукати там, де зовсім не чекаєш.

Styler підготував для вас нову арифметичну задачу, яка дуже проста на вигляд, але насправді неабияк підступна.

Що треба зробити

На картинці нижче роздивіться рівняння. У ньому є помилка, але все можна легко виправити.

Переставте рівно один сірник так, щоб рівняння стало математично вірним. Не поспішайте, адже перша ідея майже завжди хибна. Час пішов.

Математична головоломка з сірниками (зображення згенеровано ШІ)

Підказка, якщо застрягли. Не чіпайте знаки, з ними точно все "ок". Просто подумайте, як один сірник може змінити цифру й повністю виправити рівняння.

Правильна відповідь

Готові? Перевіряйте.

Розв'язання задачі на логіки (зображення згенеровано ШІ)

Потрібно було взяти один сірник з останньої цифри й додати його до п'ятірки. П'ятірка стала шісткою, а сімка після знаку рівності перетворилась на одиницю. Так рівняння 7-5=7 стало 7-6=1.

Якщо знайшли правильну відповідь одразу, то ваше просторове мислення працює чудово. Якщо ні - не засмучуйтесь, більшість шукає розгадку зовсім в іншому місці.