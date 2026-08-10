Хитра головоломка з сірниками: переставте лише один і виправте рівняння

Бувають задачки, в яких відповідь ховається прямо перед очима, але мозок впевнено "дивиться" не туди. Саме так влаштовані головоломки з сірниками: вони змушують відмовитись від першого очевидного рішення і шукати там, де зовсім не чекаєш.
Styler підготував для вас нову арифметичну задачу, яка дуже проста на вигляд, але насправді неабияк підступна.
Що треба зробити
На картинці нижче роздивіться рівняння. У ньому є помилка, але все можна легко виправити.
Переставте рівно один сірник так, щоб рівняння стало математично вірним. Не поспішайте, адже перша ідея майже завжди хибна. Час пішов.
Математична головоломка з сірниками (зображення згенеровано ШІ)
Підказка, якщо застрягли. Не чіпайте знаки, з ними точно все "ок". Просто подумайте, як один сірник може змінити цифру й повністю виправити рівняння.
Правильна відповідь
Готові? Перевіряйте.
Розв'язання задачі на логіки (зображення згенеровано ШІ)
Потрібно було взяти один сірник з останньої цифри й додати його до п'ятірки. П'ятірка стала шісткою, а сімка після знаку рівності перетворилась на одиницю. Так рівняння 7-5=7 стало 7-6=1.
Якщо знайшли правильну відповідь одразу, то ваше просторове мислення працює чудово. Якщо ні - не засмучуйтесь, більшість шукає розгадку зовсім в іншому місці.
До слова, раніше Styler показав швидкий психологічний тест, потрібно лише обрати предмет на фото і розкрити свій справжній характер.
Окрім цього, проходьте тест на уважність та знайдіть усі відмінності на фото за хвилину.