Из-за этих 5 ошибок летом ваша одежда теряет цвет и свежесть

Когда летние температуры бьют рекорды, люди чаще потеют и, соответственно, чаще меняют гардероб. Поэтому стиральные машины работают почти непрерывно. Это в значительной степени портит одежду .

Полноценная стирка вместо освежения

Одежду, которую носили всего несколько часов, часто отправляют в барабан на длинный цикл, даже если на нем нет никаких пятен. Это главная причина быстрого износа волокон и потери цвета.

Если вещь просто потеряла свежесть, специалисты советуют использовать функции обработки паром, которые есть в современных стиральных машинах. Короткие паровые программы помогают устранить неприятные запахи и разгладить складки менее чем за 30 минут без полной стирки.

Сушка под прямыми солнечными лучами

Многие развешивают влажные вещи на балконе или в саду под палящим солнцем, чтобы они быстрее высохли. Но ультрафиолет является одним из самых больших врагов интенсивных цветов. Черная одежда быстро выцветает, темные оттенки теряют глубину, а пастельные выглядят застиранными. Рекомендуется сушить вещи в тени или хотя бы выворачивать их наизнанку.

Чрезмерное использование моющих средств

Больше порошка или капсулы не означает лучший результат. Это очень распространенный миф. Избыток химии не вымывается до конца и оставляет налет на тканях, делая их жесткими. Кроме того, остатки моющих средств могут вызвать раздражение кожи в жару. Дозировать средства следует строго по инструкции производителя.

Игнорирование информации на бирках

Летом гардероб в основном состоит из льна, вискозы и тонкого хлопка. Каждая из этих тканей имеет свои потребности, поэтому стирать их вместе в одном режиме крайне нежелательно.

Следует помнить, что температура, указанная на этикетке, обычно максимально допустима. Стирка деликатных тканей при 30 градусах вместо 40 позволяет сохранить цвет, форму и структуру материала гораздо длиннее.

Хранение влажных вещей в корзине

Складывать вспотевшую после долгого дня одежду в корзину и оставлять ее там на несколько дней крайне плохая привычка. Высокая температура и влажность способствуют тому, что бактерии размножаются быстрее, а пятна и неприятные запахи глубоко въедаются в волокна. Такую одежду следует стирать или освежать как можно скорее.