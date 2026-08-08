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Тренды 08 августа 2026 · 11:34

Модный цвет осени 2026: как носить коричневый и не выглядеть скучно

Этой осенью коричневый окончательно выходит из тени черного, однако носить его с головы до ног совсем не обязательно
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Модный цвет осени 2026: как носить коричневый и не выглядеть скучно

Коричневый цвет стал одним из главных трендов осени 2026 года (коллаж: Styler)

Коричневый снова захватывает осенний гардероб. И в этом сезоне он уже давно не ограничивается темными шоколадными вещами: в тренде теплые каштановые, коричные, карамельные и верблюжьи оттенки.

Styler со ссылкой на советы фэшн-блогерки Тани Стефанс рассказывает, как носить модный коричневый этой осенью, с какими цветами его сочетать и что сделать, чтобы образ не казался скучным.

Разные оттенки - разный образ

Коричневый - это не только один цвет. Для осени особенно интересно смотрятся шоколадный, эспрессо, карамельный, коричный, каштановый и теплый верблюжий.

Если вы выбираете вещь у лица, лучше отдать предпочтение насыщенным оттенкам, а не тусклому серо-коричневому. А еще обращайте внимание на фактуру: вязанная, рельефная ткань или легкий блеск делают цвет более объемным.

Модный цвет осени 2026: как носить коричневый и не выглядеть скучноВязаные вещи всегда в моде (фото: https://www.magnific.com)

Если боитесь, что коричневый будет делать ваш образ "блеклым", начните с брюк или джинсов. Они не находятся прямо у лица и легко вписываются в гардероб.

С чем носить коричневый

Самый простой вариант - молочный, кремовый или белый . Шоколадные брюки со светлым свитером, коричневый жакет с белой футболкой или светлая рубашка под темным кардиганом делают образ легче.

Еще одно удачное сочетание - коричневый и голубой . Особенно хорошо работает деним: шоколадный верх с синими джинсами или коричневые брюки со светло-голубой рубашкой.

Модный цвет осени 2026: как носить коричневый и не выглядеть скучноСиние джинсы хорошо дополнят верх в коричневом цвете (фото: magnific.com)

Не бойтесь и монохромных образов. Различные оттенки коричневого - от эспрессо до карамели - можно сочетать между собой. Главное, чтобы они отличались по тону или фактуре.

А если хочется акцента, добавьте золотые украшения, ягодную помаду или одну вещь с леопардовым принтом - например сумку или ремень.

Маленький секрет, меняющий весь образ

Темный коричневый верх не обязательно носить полностью закрытым. V-образный вырез, открытый воротник или несколько расстегнутых пуговиц создают больше пространства у лица.

А если вы пока не готовы к коричневой одежде, начните с аксессуаров - сумки, ремня, лоферов или сапог.

Модный цвет осени 2026: как носить коричневый и не выглядеть скучноЭтой осенью коричневый будет главным трендовым оттенком (фото: magnific.com)

Этой осенью коричневый совсем не обязательно должен быть скучным. Правильный оттенок, немного контраста и интересная фактура - и привычная осенняя база будет выглядеть совсем по-новому.

Напомним, как ранее Styler вскрыл 6 секретов комфортного образа в жару.

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Теги: Модные тренды Тренды Штаны Гардероб
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