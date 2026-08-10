Муравьи заполонили дом? Простые способы избавиться от них и не пустить назад

Муравьи могут появиться даже в чистой квартире или частном доме, особенно в теплый сезон. Сначала следует выяснить, что их привлекает, и попробовать простые способы, которые можно применить уже сегодня.

Styler разбирался, что нужно сделать, чтобы избавиться от муравьев дома.

Муравьи в доме или квартире - не обязательно признак плохой гигиены. Насекомых привлекают крошки, сладкие и жирные продукты, вода, а попасть внутрь они могут через малейшие щели в окнах, дверях, трубах или фундаменте.

Если вы заметили целую "дорожку" из муравьев, важно не просто убрать насекомых, которых видно. Значительно более эффективно выяснить, откуда они приходят, перекрыть доступ к пище и воде и по возможности найти место проникновения.

Почему в доме появляются муравьи

Чаще всего насекомые приходят в помещение в поисках пищи или воды. Их могут привлечь даже небольшие остатки варенья, меда, фруктов, сладких напитков или жира на кухонной поверхности.

Муравьи также оставляют химические следы, по которым другие особи находят источник пищи. Именно поэтому одно случайно замеченное насекомое может быстро превратиться в целую колонну.

Как быстро избавиться от муравьев в квартире

1. Уберите все, что их привлекает

Начните с кухни. Протрите столешницу, стол, пол и другие поверхности, уберите крошки и остатки пищи.

Продукты, особенно сладости, крупы и корм для домашних животных, лучше хранить в плотно закрытых контейнерах. Не оставляйте на ночь грязную посуду в раковине и регулярно выносите мусор.

Также следует проверить, нет ли протекания крана или других источников постоянной влаги.

2. Найдите, откуда они приходят

Не торопитесь сразу распылять средство от насекомых. Сначала проследите за муравьями.

Посмотрите, откуда начинается их дорожка: это может быть щель у плинтуса, окна, двери, трубы или другое небольшое отверстие.

После этого место проникновения следует закрыть герметиком. Специалисты советуют особо проверять щели у окон, дверей и коммуникаций.

3. Смойте "дорожки" мыльной водой

Если вы уже убрали источник пищи, протрите места, где ползали муравьи, мыльной водой.

Это помогает смыть химический след, который покидают насекомые, и временно возбудить их привычную дорожку. Для этого достаточно растворить небольшое количество жидкого моющего средства в воде.

Для поверхностей, где это безопасно, можно использовать раствор воды с уксусом.

4. Попробуйте готовые приманки

Если муравьев много или регулярно возвращаются, одной уборки может быть недостаточно. В таком случае более эффективным вариантом могут быть специальные приманки для муравьев.

Их преимущество в том, что рабочие муравьи забирают приманку в гнездо, где ею могут питаться другие особи. Именно поэтому приманки действуют не только на насекомых, которых вы видите.

В то же время результат не всегда будет мгновенным: такие средства могут потребовать от нескольких недель до более длительного времени в зависимости от вида муравьев и колонии.

Важно: не стоит одновременно обрабатывать место приманки инсектицидным спреем - это может помешать муравьям забрать приманку к гнезду.

Как убрать муравьев из квартиры (фото: Pixabay )

8 натуральных средств, которые могут отпугнуть муравьев

Если не хочется сразу использовать агрессивную химию, можно пробовать простые средства. Они в основном работают за счет резких запахов, которые могут мешать муравьям ориентироваться по своим следам.

1. Лимон

Лимонный сок и цедра обладают сильным ароматом, который может перебивать "запаховые" следы муравьев. Сначала следует хорошо убрать кухню, а затем протереть пол и поверхности водой с добавлением лимонного сока. Особое внимание уделите местам, где чаще всего появляются насекомые.

2. Апельсин

Апельсиновая цедра действует по такому же принципу. Свежую кожуру можно разложить возле мест, через которые муравьи попадают в дом, или протереть такими корками поверхности. Сушеная цедра может также стать дополнительным средством для отпугивания.

3. Мел

Мелом можно обозначить места, через которые муравьи попадают в помещение, а также нарисовать линию вдоль их маршрута. Это скорее вспомогательный метод, поэтому лучше сочетать его с уборкой и перекрытием щелей.

4. Соль

Соль можно насыпать у щелей, трещин и других потенциальных мест проникновения насекомых. Еще один вариант - приготовить слабый солевой раствор и протереть им поверхности, где вы заметили муравьев.

5. Перец

Резкий запах черного или острого красного перца может отпугивать муравьев. Небольшое количество молотого перца можно насыпать возле маршрутов и мест проникновения. Не следует опрыскивать насекомых концентрированным раствором перца - это может раздражать кожу, глаза и дыхательные пути.

6. Винный уксус

Смешайте уксус с водой примерно в равных пропорциях и протрите поверхности, где передвигаются муравьи. Такой раствор помогает убрать их следы. Перед использованием на поверхности, которая может быть повреждена от кислоты, лучше проверить средство на незаметном участке.

7. Мята

Сильный мятный аромат также может быть неприятным для муравьев. Несколько капель эфирного масла можно развести в воде и нанести на места, где замечали насекомых. Если эфирного масла нет, можно использовать свежую мяту в качестве дополнительного ароматического барьера.

8. Корица и гвоздика

Молотую корицу и гвоздику можно разложить небольшими порциями у муравьиных маршрутов и мест проникновения. Их насыщенный аромат может помочь отпугивать насекомых.

Как избавиться от муравьев на кухне ( фото: Pixabay)

Чего лучше не делать

Не оставляйте еду открытой. Даже несколько крошек могут стать причиной появления новых муравьев.

Не ограничивайтесь уничтожением насекомых, которых видите. Большая часть колонии может оставаться в гнезде, потому проблема быстро возвращается.

Не используйте химические средства наугад. При применении инсектицида следуйте инструкциям на упаковке и держите средство подальше от детей и домашних животных.

Когда следует обратиться к специалистам

Если после уборки, перекрытия доступа и использования приманок муравьи продолжают появляться, проблема может находиться в гнезде внутри стен, пола или вблизи дома.

Особо стоит обратить внимание на большие темные кладки или их регулярное появление возле влажного или поврежденного дерева. Некоторые виды могут обустраивать гнезда во влажной или гнилой древесине.

В таких случаях лучше определить вид муравьев и обратиться к специалисту по борьбе с вредителями, а не бесконечно обрабатывать квартиру спреями.