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Главная Тренды Найди лишний предмет и проверь внимательность: эту головоломку трудно "раскусить" с первого взгляда
Тренды 11 августа 2026 · 08:14

Найди лишний предмет и проверь внимательность: эту головоломку трудно "раскусить" с первого взгляда

Кажется, это простая и обычная уютная гостиная, но что-то здесь не так
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Найди лишний предмет и проверь внимательность: эту головоломку трудно "раскусить" с первого взгляда

Проверь свою внимательность (фото: Getty Images)

Нашему мозгу гораздо легче увидеть нечто целостное, чем отдельную из него выпадающую деталь. Он привык достраивать картинку по привычным шаблонам и именно поэтому предмет не на своем месте так легко упустить, даже если он буквально перед глазами. Головоломки ломают эту привычку и заставляют внимательнее смотреть.

Styler подготовил новую интересную оптическую задачку, попробуй найти ответ, прежде чем прокрутить дальше.

Что нужно сделать

На фото уютная комната с книжным шкафом: свечи, комнатные растения, кресло с пледом. Все это выглядит как реклама вечера с книгой. Но один предмет сюда очевидно попал случайно, и это не книга, не свеча и не растение.

Попробуй внимательно рассмотреть и найти лишнее. Не спеши сразу листать и смотреть ответ.

Найди лишний предмет и проверь внимательность: эту головоломку трудно &quot;раскусить&quot; с первого взглядаТест на внимательность (изображение сгенерировано ИИ)

Нашел ответ сразу?

Ты из тех, кто считывает комнату целиком, а не по частям, именно поэтому выпадающая из общей картины деталь бросается в глаза мгновенно. Такой взгляд редко подводит в быту. Ты замечаешь, когда что-то не так еще до того, как осознаешь, почему именно.

Искал долго, но все же нашел

Это точно не о невнимательности. Просто мозг по умолчанию доверяет картинке в целом, на ней будто по умолчанию уютно, тепло, все на своих местах. Чтобы поймать исключение, приходится сознательно включить режим проверки. И в этот раз он включился не сразу.

Если никак не удается найти

Подсказка: загляни в кресло, на нем не только плед.

Кроме того, проходите тест на внимательность и найдите все отличия на фото в минуту.

Теги: Цікаві факти
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