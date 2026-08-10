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Вкусно 10 августа 2026 · 18:39

Кабачковая икра, которую называют "кетчупом": рецепт с секретным ингредиентом

Какая простая хитрость делает вкус насыщенным, а текстуру - особенно нежной?
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Кабачковая икра, которую называют "кетчупом": рецепт с секретным ингредиентом

Рецепт кабачковой икры на зиму в банках (коллаж: Styler)

Кабачки этим летом можно не только жарить, добавлять в рагу или делать консервацию с соусом сацебели. Из них следует приготовить необычную закуску с густой текстурой и вкусом, хорошо сочетающимся и с мясом, и с хлебом.

Styler со ссылкой на видео в Instagram пользователя "Ptashka Nadia" рассказывает, как приготовить такую заготовку на зиму.

Автор рецепта рассказала, что необычное название для ее кабачковой икры придумала внучка одной из подписчиц.

"Кетчуп из кабачков", - именно так она назвала этот рецепт.

И, по словам автора, название оказалось очень точным. Благодаря сладкому перцу и овощному соусу готовая икра действительно имеет вкус, несколько напоминающий кетчуп.

Какой получается кабачковая икра

Готовая закуска имеет бархатную, однородную текстуру, приятный аромат и хорошо сбалансированный вкус. Ее можно подавать как соус к мясу, птице или гарнирам, а можно просто намазать на свежий хлеб - в любом случае будет вкусно.

Еще один плюс рецепта - состав. Кроме кабачков и сладкого перца, в икру добавляют половину банки лечо, кетчупа или другого овощного соуса. Именно он, по словам автора, придает заготовке более насыщенный овощной вкус.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся:

  • кабачки молодые - 1,5 кг
  • сладкий перец - 350 г
  • соль - 35 г, примерно 1 столовая ложка с горкой
  • сахар - 50 г, примерно 2 столовые ложки без горки
  • лечо, кетчуп или другой овощной соус - 0,5 банки, примерно 240 г
  • рафинированное масло – 175 мл
  • чеснок - 20 г
  • уксус 9% - 50 мл.

Как приготовить кабачковую икру

Сначала нужно подготовить кабачки. Если овощи молодые, достаточно промыть их и нарезать кусочками. Если же кабачки уже постарше, с них лучше снять кожуру и удалить семена.

Сладкий перец очистить от семян. Кабачки и перец пропустить через мясорубку.

Овощную массу переложить в большую глубокую кастрюлю. Это важный момент: во время кипения икра может активно булькать и брызгать, поэтому лучше использовать вместительную посуду, чтобы не обжечься.

Добавить соль, сахар, овощной соус и рафинированное масло. Всё хорошо перемешать и поставить на огонь.

После закипания варить овощную массу 30 минут на огне чуть ниже среднего, периодически помешивая.

Через 30 минут добавить измельченный чеснок и перебить все погружным блендером. В результате должна получиться гладкая, густая и однородная масса без больших кусочков овощей.

Затем влить 50 мл 9% уксуса и перемешать хорошо.

Важный момент во время разливки

После добавления уксуса икра еще раз закипеть. Как только это произойдет, кастрюлю можно снимать с огня.

Горячую икру сразу разлить в чистые стерилизованные банки и герметично закрыть крышками.

Автор рецепта отдельно обращает внимание: после добавления уксуса икра может очень активно «прыгать» во время кипения, поэтому нужно быть осторожными и беречь руки от горячих брызг.

Готовую кабачковую икру можно оставить охлаждаться в соответствии с привычным способом консервирования.

С чем подавать кетчуп из кабачков

Такая заготовка может стать универсальным дополнением к домашнему меню. Ее можно подавать:

  • к мясу и птице
  • к картофелю и другим гарнирам
  • как овощной соус
  • на бутерброды со свежим или поджаренным хлебом.

А вы пробовать закрывать такую кабачковую икру? Пересылайте рецепт подруге.

Раньше Styler рассказывал, как приготовить кабачки как ананасы на зиму.

Теги: Рецепты Кабачки кабачковая икра
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