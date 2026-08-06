Открываешь банку и уже не остановиться: как закрыть кабачки в соусе сацебели

Каждое лето хозяйки задумываются над вопросом "куда девать урожай". Если привычное лечо, икра или кабачки как ананасы уже надоели, стоит попробовать еще один рецепт, который в последнее время набирает популярность в соцсетях.
Styler рассказывает, как приготовить кабачки в соусе сацебели по домашнему рецепту, который передают из поколения в поколение.
Чем особенный этот рецепт
Главный секрет - соус сацебели, который придает кабачкам насыщенный кисло-сладкий вкус с легкой пряностью. Благодаря сочетанию перца, чеснока и специй овощи остаются сочными, а маринад получается настолько вкусным, что его часто доедают даже быстрее, чем сами кабачки.
Автор рецепта признается, что в их семье такую консервацию готовят каждый год. Одной порции обычно ненадолго хватает, поэтому мама почти всегда закрывает сразу несколько партий.
Что понадобится
На 3 кг кабачков (примерно 7 пол-литровых банок) нужно:
- 3 сладких перца
- 2 острых перца
- 100 г чеснока
- 1 стакан уксуса
- 1 стакан масла
- 1 стакан сахара
- 2 столовые ложки соли
- 1 банка соуса сацебели.
Как приготовить кабачки в соусе сацебели.
Сначала кабачки нарежьте небольшими кубиками.
Сладкий и острый перец измельчите в блендере до однородной массы.
В большую кастрюлю выложите кабачки, добавьте перечную смесь и натрите чеснок. Затем влейте уксус, растительное масло, всыпьте сахар, соль и добавьте банку соуса сацебели. Тщательно перемешайте.
Поставьте кастрюлю на средний огонь и дождитесь закипания. После этого варите 30 минут, периодически помешивая.
Готовые кабачки сразу разложите в стерилизованные банки и герметично закрутите крышками.
Как правильно стерилизовать банки
По словам автора рецепта, ее мама стерилизует банки в духовке при температуре 140-150 градусов в течение 10-15 минут. Крышки отдельно проваривают в кипящей воде.
Такой способ позволяет быстро подготовить несколько банок и не тратить время на стерилизацию над паром.
С чем подавать
Кабачки в соусе сацебели можно подавать как самостоятельную закуску, но не менее удачно они сочетаются с картофелем, мясом, шашлыком или кашами. Благодаря пряному соусу их можно использовать даже как готовый гарнир.
Именно поэтому многие хозяйки советуют закрывать не одну, а сразу несколько порций. Ведь после первой открытой банки, как шутит автор рецепта, остановиться действительно непросто.
А вы пробовать так закрывать кабачки? Перешлите рецепт маме или бабушке.
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