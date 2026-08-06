Открываешь банку и уже не остановиться: как закрыть кабачки в соусе сацебели

Каждое лето хозяйки задумываются над вопросом "куда девать урожай". Если привычное лечо, икра или кабачки как ананасы уже надоели, стоит попробовать еще один рецепт, который в последнее время набирает популярность в соцсетях.

Styler рассказывает, как приготовить кабачки в соусе сацебели по домашнему рецепту, который передают из поколения в поколение.

Чем особенный этот рецепт

Главный секрет - соус сацебели, который придает кабачкам насыщенный кисло-сладкий вкус с легкой пряностью. Благодаря сочетанию перца, чеснока и специй овощи остаются сочными, а маринад получается настолько вкусным, что его часто доедают даже быстрее, чем сами кабачки.

Автор рецепта признается, что в их семье такую консервацию готовят каждый год. Одной порции обычно ненадолго хватает, поэтому мама почти всегда закрывает сразу несколько партий.

Что понадобится

На 3 кг кабачков (примерно 7 пол-литровых банок) нужно:

3 сладких перца

2 острых перца

100 г чеснока

1 стакан уксуса

1 стакан масла

1 стакан сахара

2 столовые ложки соли

1 банка соуса сацебели.

Как приготовить кабачки в соусе сацебели.

Сначала кабачки нарежьте небольшими кубиками.

Сладкий и острый перец измельчите в блендере до однородной массы.

В большую кастрюлю выложите кабачки, добавьте перечную смесь и натрите чеснок. Затем влейте уксус, растительное масло, всыпьте сахар, соль и добавьте банку соуса сацебели. Тщательно перемешайте.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и дождитесь закипания. После этого варите 30 минут, периодически помешивая.

Готовые кабачки сразу разложите в стерилизованные банки и герметично закрутите крышками.

Как правильно стерилизовать банки

По словам автора рецепта, ее мама стерилизует банки в духовке при температуре 140-150 градусов в течение 10-15 минут. Крышки отдельно проваривают в кипящей воде.

Такой способ позволяет быстро подготовить несколько банок и не тратить время на стерилизацию над паром.

С чем подавать

Кабачки в соусе сацебели можно подавать как самостоятельную закуску, но не менее удачно они сочетаются с картофелем, мясом, шашлыком или кашами. Благодаря пряному соусу их можно использовать даже как готовый гарнир.

Именно поэтому многие хозяйки советуют закрывать не одну, а сразу несколько порций. Ведь после первой открытой банки, как шутит автор рецепта, остановиться действительно непросто.

А вы пробовать так закрывать кабачки? Перешлите рецепт маме или бабушке.