Удон с карамелизированной курицей в сливочно-пикантном соусе: небанальный ужин по-азиатски

Лапша удон хорошо сочетается не только с классическими азиатскими соусами. Ее можно сочетать с карамелизированной курицей , кочуджаном, сливками и пармезаном.

Как приготовить кремово-пикантный азиатский ужин, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт, которым в Instagram поделился блоггер Лео с ником "leo.coookss".

Как приготовить удон с курицей.

Для этого блюда понадобится куриное бедро, которое сначала обжаривается до золотистой корочки, а затем карамелизуется в соево-медовом соусе. Удон отдельно совмещают со сливочным соусом, кочуджаном и пармезаном.

Ингредиенты

400 г - филе куриного бедра

2 ст. л. - кукурузный крахмал

по вкусу - соль, черный перец, паприка и сушеный чеснок

3 ст. л. - соевый соус

1 ст. л. - мирин

1 ст. л. - мед

2-3 ст. л. - вода

150-200 г - лапша удон

15 г - сливочное масло

1 ч. л. или больше - паста кочуджан

100-150 мл - сливки 20-30%

1-2 зубчика - свежий чеснок

20-30 г - пармезан

для подачи - зеленый лук и кунжут.

для жарки - масло

Приготовление

Куриное бедро нарежьте небольшими кусочками. Кукурузный крахмал смешайте с солью, черным перцем, паприкой и сушеным чесноком. Обвалите курицу в полученной смеси.

В отдельной миске смешайте соевый соус, мирин, мед и воду.

Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте курицу до золотистой корочки. Затем влейте соево-медовую смесь. Готовьте на среднем огне, пока соус не загустеет, а курица не укроется блестящей карамельной глазурью.

В это время отварите удон по инструкции на упаковке.

Для сливочного соуса можно использовать ту же сковороду, где готовилась курица, или взять чистую. Растопите сливочное масло, добавьте мелко нарезанный свежий чеснок и кочуджан. Обжаривайте около 30 секунд.

Влейте сливки и добавьте тертый пармезан. Перемешайте и прогрейте соус, чтобы творог растворился.

Добавьте готовый удон к сливочному соусу и хорошо перемешайте. Сверху выложите карамелизированную курицу.

Готовое блюдо посыпьте кунжутом и зеленым луком. Количество кочуджана можно изменить в зависимости от того, насколько острым должен быть удон. Для насыщенного вкуса можно использовать смесь обычного и темного соевого соуса.