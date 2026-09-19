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Главная Вкусно Удон с карамелизированной курицей в сливочно-пикантном соусе: небанальный ужин по-азиатски
Вкусно 19 сентября 2026 · 13:43
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Удон с карамелизированной курицей в сливочно-пикантном соусе: небанальный ужин по-азиатски

Карамелизованная курица, сливочный соус с кочуджаном и нежный удон - блюдо, которое легко может стать новым фаворитом для домашнего ужина.
Елена Ткаченко Елена Ткаченко редактор Styler
Удон с карамелизированной курицей в сливочно-пикантном соусе: небанальный ужин по-азиатски

Удон с карамелизированной курицей (фото: Styler)

Лапша удон хорошо сочетается не только с классическими азиатскими соусами. Ее можно сочетать с карамелизированной курицей, кочуджаном, сливками и пармезаном.

Как приготовить кремово-пикантный азиатский ужин, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт, которым в Instagram поделился блоггер Лео с ником "leo.coookss".

Как приготовить удон с курицей.

Для этого блюда понадобится куриное бедро, которое сначала обжаривается до золотистой корочки, а затем карамелизуется в соево-медовом соусе. Удон отдельно совмещают со сливочным соусом, кочуджаном и пармезаном.

Ингредиенты

  • 400 г - филе куриного бедра
  • 2 ст. л. - кукурузный крахмал
  • по вкусу - соль, черный перец, паприка и сушеный чеснок
  • 3 ст. л. - соевый соус
  • 1 ст. л. - мирин
  • 1 ст. л. - мед
  • 2-3 ст. л. - вода
  • 150-200 г - лапша удон
  • 15 г - сливочное масло
  • 1 ч. л. или больше - паста кочуджан
  • 100-150 мл - сливки 20-30%
  • 1-2 зубчика - свежий чеснок
  • 20-30 г - пармезан
  • для подачи - зеленый лук и кунжут.
  • для жарки - масло

Приготовление

Куриное бедро нарежьте небольшими кусочками. Кукурузный крахмал смешайте с солью, черным перцем, паприкой и сушеным чесноком. Обвалите курицу в полученной смеси.

В отдельной миске смешайте соевый соус, мирин, мед и воду.

Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте курицу до золотистой корочки. Затем влейте соево-медовую смесь. Готовьте на среднем огне, пока соус не загустеет, а курица не укроется блестящей карамельной глазурью.

В это время отварите удон по инструкции на упаковке.

Для сливочного соуса можно использовать ту же сковороду, где готовилась курица, или взять чистую. Растопите сливочное масло, добавьте мелко нарезанный свежий чеснок и кочуджан. Обжаривайте около 30 секунд.

Влейте сливки и добавьте тертый пармезан. Перемешайте и прогрейте соус, чтобы творог растворился.

Добавьте готовый удон к сливочному соусу и хорошо перемешайте. Сверху выложите карамелизированную курицу.

Готовое блюдо посыпьте кунжутом и зеленым луком. Количество кочуджана можно изменить в зависимости от того, насколько острым должен быть удон. Для насыщенного вкуса можно использовать смесь обычного и темного соевого соуса.

Раньше мы писали, как приготовить фаршированный лук по-турецки .

Теги: Рецепты
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