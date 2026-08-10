UA / RU
rbc.ua
Последние новости
19:23 Гороскопы
После двух лет испытаний: 4 знака Зодиака наконец-то могут выдохнуть с облегчением
18:39 Вкусно
Кабачковая икра, которую называют "кетчупом": рецепт с секретным ингредиентом
17:53 Полезное
Муравьи заполонили дом? Простые способы избавиться от них и не пустить назад
17:06 Тренды
Забудьте о неактуальных: 5 новых духов на осень, которые соберут все комплименты
16:33 Гороскопы
Солнечное затмение и мистический Коридор: что для нас готовит эта неделя и какие дни будут удачными
15:52 Люди
"Была прицепом": как поскандалили жены Остапчука и Анатолича и что говорят их мужья
15:27 Вкусно
Так дыню вы еще не закрывали: необычный рецепт, который удивит всю семью
14:46 Полезное
Успейте до сентября: эксперт назвал два растения, которые нужно обрезать в саду
14:04 Тренды
Не морщины: эти 5 ошибок в гардеробе могут визуально прибавлять вам возраст
13:22 Люди
"Содрала бампер, а он сказал...": женщины назвали реальные признаки эмоционально зрелого мужчины
Все новости
Главная Гороскопы После двух лет испытаний: 4 знака Зодиака наконец-то могут выдохнуть с облегчением
Гороскопы 10 августа 2026 · 19:23

После двух лет испытаний: 4 знака Зодиака наконец-то могут выдохнуть с облегчением

То, что долго не складывалось, наконец-то может сдвинуться с мертвой точки
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
После двух лет испытаний: 4 знака Зодиака наконец-то могут выдохнуть с облегчением

У каких знаков Зодиака завершились кармические испытания (фото: Getty Images)

Для четырех знаков Зодиака завершается непростой двухлетний период, который принес немало препятствий и разочарований. Теперь они могут оставить старые проблемы позади и воспользоваться новыми возможностями.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, кому именно повезет в ближайшее время.

Близнецы

Близнецы в последние два года могли чувствовать, что их большие планы постоянно разбиваются о новые препятствия. Едва казалось, что дело сдвинулось с места, возникала очередная проблема.

Но сейчас ситуация меняется. Жизнь постепенно станет легче, а ощущение постоянной борьбы будет уходить в прошлое. Улучшения возможны сразу в нескольких сферах - от карьеры до личной жизни.

Дева

Девы могут наконец выдохнуть. Последние два года принесли много ситуаций, в которых приходилось прилагать максимум усилий, но желаемого результата все равно не было.

Этот период научил вас отпускать и не держаться за то, что давно перестало работать. Теперь ситуация меняется: путь к успеху становится проще, а вместе с ним появляются новые шансы в работе, отношениях и личной жизни.

Стрелец

Стрельцы за последние два года могли не раз спрашивать себя, почему их усилия не приносят ожидаемого результата. Даже оптимизм и упорная работа не всегда помогали получить то, на что вы рассчитывали.

Теперь главные препятствия постепенно исчезают. То, что раньше казалось недосягаемым, может стать гораздо ближе. Для Стрельцов открывается период новых возможностей, поэтому сейчас самое время мечтать более масштабно и не бояться ставить перед собой амбициозные цели.

Рыбы

Рыбы пережили один из самых эмоциональных периодов за последние годы. Вам приходилось разбираться со сложными отношениями, токсичными людьми, разочарованиями и мечтами, которые вы постоянно откладывали на потом.

Теперь этот этап постепенно завершается. Вы уже не тот человек, который готов мириться с тем, что делает вас несчастными. Впереди возможность начать все с чистого листа и наконец поставить собственные желания на первое место.

Раньше Styler рассказывал о знаках Зодиака, которые чаще всего влюбляются не в тех.

Теги: Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Забудьте о неактуальных: 5 новых духов на осень, которые соберут все комплименты Тренды Забудьте о неактуальных: 5 новых духов на осень, которые соберут все комплименты
"Была прицепом": как поскандалили жены Остапчука и Анатолича и что говорят их мужья
"Была прицепом": как поскандалили жены Остапчука и Анатолича и что говорят их мужья Люди
Кабачковая икра, которую называют "кетчупом": рецепт с секретным ингредиентом
Кабачковая икра, которую называют "кетчупом": рецепт с секретным ингредиентом Вкусно
Больше интересного
Муравьи заполонили дом? Простые способы избавиться от них и не пустить назад Муравьи заполонили дом? Простые способы избавиться от них и не пустить назад Катерина Собкова · 10 августа 2026, 17:53
Солнечное затмение и мистический Коридор: что для нас готовит эта неделя и какие дни будут удачными Солнечное затмение и мистический Коридор: что для нас готовит эта неделя и какие дни будут удачными Людмила Жукова · 10 августа 2026, 16:33
Так дыню вы еще не закрывали: необычный рецепт, который удивит всю семью Так дыню вы еще не закрывали: необычный рецепт, который удивит всю семью Катерина Собкова · 10 августа 2026, 15:27
Успейте до сентября: эксперт назвал два растения, которые нужно обрезать в саду Успейте до сентября: эксперт назвал два растения, которые нужно обрезать в саду Людмила Жукова · 10 августа 2026, 14:46