UA / RU
rbc.ua
Останні новини
19:23 Гороскопи
Після двох років випробувань: 4 знаки Зодіаку нарешті можуть видихнути з полегшенням
18:39 Смачно
Кабачкова ікра, яку називають "кетчупом": рецепт із секретним інгредієнтом
17:53 Корисне
Мурахи заполонили дім? Прості способи позбутися їх і не пустити назад
17:06 Тренди
Забудьте про неактуальні: 5 нових парфумів на осінь, які зберуть усі компліменти
16:33 Гороскопи
Сонячне затемнення і містичний Коридор: що для нас готує цей тиждень і які дні будуть вдалими
15:52 Люди
"Була причепом": як поскандалили дружини Остапчука і Анатоліча та що кажуть їхні чоловіки
15:27 Смачно
Так диню ви ще не закривали: незвичний рецепт, який здивує всю родину
14:46 Корисне
Встигніть до вересня: експерт назвав дві рослини, які потрібно обрізати в саду
14:04 Тренди
Не зморшки: ці 5 помилок у гардеробі можуть візуально додавати вам віку
13:22 Люди
"Здерла бампер, а він сказав...": жінки назвали реальні ознаки емоційно зрілого чоловіка
Всі новини
Головна Гороскопи Після двох років випробувань: 4 знаки Зодіаку нарешті можуть видихнути з полегшенням
Гороскопи 10 серпня 2026 · 19:23

Після двох років випробувань: 4 знаки Зодіаку нарешті можуть видихнути з полегшенням

Те, що довго не складалося, нарешті може зрушити з мертвої точки
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Після двох років випробувань: 4 знаки Зодіаку нарешті можуть видихнути з полегшенням

У яких знаків Зодіаку завершилися кармічні випробування (фото: Getty Images)

Для чотирьох знаків Зодіаку завершується непростий дворічний період, який приніс чимало перешкод і розчарувань. Тепер вони можуть залишити старі проблеми позаду та скористатися новими можливостями.

Styler з посиланням на Your Tango розповідає, кому саме пощастить найближчим часом.

Близнюки

Близнюки останні два роки могли відчувати, що їхні великі плани постійно розбиваються об нові перешкоди. Щойно здавалося, що справа зрушила з місця, виникала чергова проблема.

Але тепер ситуація змінюється. Життя поступово ставатиме легшим, а відчуття постійної боротьби відходитиме у минуле. Покращення можливі одразу в кількох сферах - від кар'єри до особистого життя.

Діва

Діви можуть нарешті видихнути. Останні два роки принесли чимало ситуацій, у яких доводилося докладати максимум зусиль, але бажаного результату все одно не було.

Цей період навчив вас відпускати та не триматися за те, що давно перестало працювати. Тепер ситуація змінюється: шлях до успіху стає значно простішим, а разом із ним з'являються нові шанси у роботі, стосунках та особистому житті.

Стрілець

Стрільці за останні два роки могли не раз запитувати себе, чому їхні зусилля не приносять очікуваного результату. Навіть оптимізм і наполеглива робота не завжди допомагали отримати те, на що ви розраховували.

Тепер головні перепони поступово зникають. Те, що раніше здавалося недосяжним, може стати значно ближчим. Для Стрільців відкривається період нових можливостей, тому зараз саме час мріяти масштабніше та не боятися ставити перед собою амбітні цілі.

Риби

Риби пережили один із найемоційніших періодів за останні роки. Вам доводилося розбиратися зі складними стосунками, токсичними людьми, розчаруваннями та мріями, які постійно відкладалися на потім.

Тепер цей етап поступово завершується. Ви вже не та людина, яка готова миритися з тим, що робить вас нещасними. Попереду - можливість почати все з чистого аркуша та нарешті поставити власні бажання на перше місце.

Раніше Styler розповідав про знаки Зодіаку найчастіше закохуються не в тих.

Теги: Гороскоп Знаки Зодіаку Астрологія
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Забудьте про неактуальні: 5 нових парфумів на осінь, які зберуть усі компліменти Тренди Забудьте про неактуальні: 5 нових парфумів на осінь, які зберуть усі компліменти
"Була причепом": як поскандалили дружини Остапчука і Анатоліча та що кажуть їхні чоловіки
"Була причепом": як поскандалили дружини Остапчука і Анатоліча та що кажуть їхні чоловіки Люди
Кабачкова ікра, яку називають "кетчупом": рецепт із секретним інгредієнтом
Кабачкова ікра, яку називають "кетчупом": рецепт із секретним інгредієнтом Смачно
Більше цікавого
Мурахи заполонили дім? Прості способи позбутися їх і не пустити назад Мурахи заполонили дім? Прості способи позбутися їх і не пустити назад Катерина Собкова · 10 серпня 2026, 17:53
Сонячне затемнення і містичний Коридор: що для нас готує цей тиждень і які дні будуть вдалими Сонячне затемнення і містичний Коридор: що для нас готує цей тиждень і які дні будуть вдалими Людмила Жукова · 10 серпня 2026, 16:33
Так диню ви ще не закривали: незвичний рецепт, який здивує всю родину Так диню ви ще не закривали: незвичний рецепт, який здивує всю родину Катерина Собкова · 10 серпня 2026, 15:27
Встигніть до вересня: експерт назвав дві рослини, які потрібно обрізати в саду Встигніть до вересня: експерт назвав дві рослини, які потрібно обрізати в саду Людмила Жукова · 10 серпня 2026, 14:46