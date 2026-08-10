Встигніть до вересня: експерт назвав дві рослини, які потрібно обрізати в саду

Серпень є ідеальним часом для підготовки ділянки до прохолодного сезону. Відомий експерт із садівництва Монті Дон зазначає, що виконання кількох простих завдань зараз забезпечить здоровий вигляд рослин наступного року.

Які дві рослини важдиво обрізати до осені, розповідає Styler з посиланням на Daily Express.

Правила обрізки лаванди

Якщо не провести обрізку наприкінці літа, кущі лаванди стануть жорсткими та втратять охайну форму. Найкращий час для цієї процедури настає тоді, коли квіти починають в'янути. Залежно від сорту, цей період може тривати від середини літа до кінця серпня.

Не варто чекати утворення насіння або повного потемніння квітів. Рання обрізка дає рослині максимум часу для відновлення та росту перед зимою. Експерт радить обрізати кущ досить сильно для надання компактної форми, але обов'язково залишати нові пагони на кожному стеблі. З голої старої деревини лаванда зазвичай не відростає.

Нові пагони швидко розвинуться, створять привабливий захисний покрив на зиму та стануть основою для рясного цвітіння наступного року. За умови щорічної правильної обрізки кущ лаванди може повноцінно жити та квітнути понад десять років.

Формування живоплотів

Серпень також є безпечним і сприятливим періодом для стрижки живоплотів, оскільки більшість птахів уже покинули свої гнізда.

Літня обрізка дає набагато повільніше відростання нових гілок порівняно із зимовою. Завдяки цьому кущі збережуть задану висоту та форму до кінця року.

Монті Дон рекомендує дотримуватися такого алгоритму під час стрижки:

Починайте обрізку з боків, роблячи легкий скіс від верху до низу. Це гарантує, що нижня частина не буде затінена верхніми гілками, і кущ залишиться рівномірно густим до самої землі.

Для ідеально рівного зрізу верхівки натягніть мотузку між кілочками і використовуйте її як чіткий орієнтир.

Зрізані гілки листопадних порід можна подрібнити та додати до компостної ями, а залишки вічнозелених рослин краще відправити на спеціальну утилізацію садових відходів.