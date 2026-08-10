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Смачно 10 серпня 2026 · 12:40

І не треба купувати в магазині: швидкий рецепт домашнього квасу за три години

Найпростіший рецепт популярного літнього напою
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
І не треба купувати в магазині: швидкий рецепт домашнього квасу за три години

Легкий рецепт домашнього квасу (колаж Styler)

У літню спеку немає нічого кращого за склянку прохолодного квасу. Купувати цей напій у супермаркеті зовсім не обов'язково, адже його неймовірно легко приготувати вдома.

Завдяки перевіреному рецепту на основі цикорію ви отримаєте насичений, смачний та натуральний напій усього за три години. А рецептом ділиться Styler з посиланням на кулінара Ігора Шпигунова в Instagram.

Що знадобиться для приготування

Для створення трьох літрів ідеального напою підготуйте прості та доступні інгредієнти:

  • тепла вода - 3 літри;
  • цикорій - половина склянки (можна дати трохи менше, орієнтуючись на власний смак);
  • цукор - 1 склянка;
  • лимонна кислота - 1 чайна ложка;
  • сухі дріжджі - 1 чайна ложка.

Покроковий процес створення напою

Технологія приготування займає лічені хвилини і не потребує особливих кулінарних навичок.

Спочатку у велику ємність налийте підготовлену теплу воду. Додайте в неї цикорій та цукор. Ретельно перемішайте рідину, щоб усі сипучі компоненти повністю розчинилися.

Після цього введіть у суміш лимонну кислоту та сухі дріжджі. Ще раз дуже добре перемішайте основу для напою. Щоб квас мав ідеальну текстуру без дрібних часточок, обов'язково процідіть його через чисту марлю.

Очищену рідину розлийте по зручних пластикових або скляних пляшках і щільно закрийте кришками. Залиште ємності при кімнатній температурі рівно на три години для активації дріжджів.

Після закінчення цього часу домашній квас повністю готовий до вживання. Для максимального освіжаючого ефекту перед подачею напій варто добре охолодити в холодильнику.

Раніше Styler ділився рецептом освіжаючого компоту на зиму, який не потрібно варити.

Теги: Рецепти Напої
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