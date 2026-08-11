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Тренди 11 серпня 2026 · 08:14

Знайди зайвий предмет і перевір уважність: цю головоломку важко "розкусити" з першого погляду

Здається, це проста й звичайна затишна вітальня, але щось тут не так
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Знайди зайвий предмет і перевір уважність: цю головоломку важко "розкусити" з першого погляду

Перевір про свою уважність (фото: Getty Images)

Нашому мозку набагато легше побачити щось цілісне, аніж окрему деталь, яка з нього випадає. Він звик добудовувати картинку за звичними шаблонами і саме тому предмет не на своєму місці так легко проґавити, навіть якщо він буквально перед очима. Головоломки ламають цю звичку та змушують дивитись уважніше.

Styler підготував нову цікаву оптичну задачку, спробуй знайти відповідь, перш ніж прокрутити далі.

Що треба зробити

На фото затишна кімната з книжковою шафою: свічки, кімнатні рослини, крісло з пледом. Усе це виглядає ніби реклама вечора з книжкою. Але один предмет сюди явно потрапив випадково, і це не книжка, не свічка і не рослина.

Спробуй уважно роздивитися і знайти зайве. Не поспішай одразу гортати та дивитися відповідь.

Знайди зайвий предмет і перевір уважність: цю головоломку важко &quot;розкусити&quot; з першого поглядуТест на уважність (зображення згенеровано ШІ)

Знайшов відповідь одразу?

Ти з тих, хто зчитує кімнату цілком, а не по частинах, саме тому деталь, яка випадає із загальної картини, кидається в очі миттєво. Такий погляд рідко підводить у побуті. Ти помічаєш, коли щось "не так" ще до того, як усвідомлюєш, чому саме.

Шукав довго, але все ж знайшов

Це точно не про неуважність. Просто мозок за замовчуванням довіряє картинці в цілому, на ній ніби за замовчуванням затишно, тепло, все на своїх місцях. Щоб піймати виняток, доводиться свідомо ввімкнути "режим перевірки". І цього разу він увімкнувся не одразу.

Якщо ніяк не вдається знайти

Підказка: зазирни в крісло, на ньому не лише плед.

Окрім цього, проходьте тест на уважність та знайдіть усі відмінності на фото за хвилину.

Теги: Цікаві факти
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