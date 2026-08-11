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Тренди 11 серпня 2026 · 11:34

Гроші на вітер: 4 речі, які жінкам заборонено купувати навіть із величезною знижкою

Які товари на сейлі лише зіпсують ваш образ
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Гроші на вітер: 4 речі, які жінкам заборонено купувати навіть із величезною знижкою

Які речі не треба купувати на шопінгу зі знижками (фото: magnific)

Сезонні розпродажі часто викликають бажання придбати якомога більше речей за привабливими цінами. Проте маркетологи та стилісти попереджають: імпульсивні покупки на знижках часто призводять до захаращення шафи непотрібними товарами.

Про певні категорії речей, які експерти категорично не рекомендують купувати, незалежно від розміру дисконту - читайте в матеріалі Styler.

Одяг меншого розміру "для мотивації"

Купівля сукні чи джинсів на розмір менше з надією схуднути до літа чи свята - одна з найпоширеніших помилок. Практика показує, що такі речі роками лежать на полицях із бирками. Тіло постійно змінюється, і навіть у разі схуднення фасон може просто не підійти. Одяг повинен ідеально сидіти на фігурі саме в момент покупки.

Незручне взуття відомих брендів

Розкішні туфлі від відомого дизайнера за півціни можуть здатися вигідною інвестицією. Але якщо під час примірки колодка здається жорсткою, а підбор - нестійким, таку пару краще залишити в магазині.

Здоров'я ніг та комфортна хода завжди мають бути в пріоритеті. Незручне взуття призведе до проблем із суглобами та мозолями, а омріяна пара так і залишиться припадати пилом у коробці.

Ультратрендові речі одного сезону

Коли магазин пропонує знижку на товар із яскравим, специфічним дизайном, який був на піку популярності кілька місяців тому, варто добре подумати. Така мода швидкоплинна.

Те, що вчора активно обговорювали всі модні журнали, сьогодні вже виглядає застарілим. Краще інвестувати кошти в базові елементи гардероба нейтральних відтінків, які залишатимуться актуальними роками.

Косметика з терміном придатності, що добігає кінця

Часто косметичні магазини влаштовують тотальні розпродажі засобів для догляду за шкірою або декоративної косметики. Головна причина - термін придатності закінчується через 1-2 місяці.

Використовувати протерміновані креми чи тональні основи вкрай небезпечно для шкіри. Це може викликати сильну алергічну реакцію, лікування якої обійдеться значно дорожче, ніж зекономлена на розпродажі сума.

Нагадаємо, як раніше Styler розкрив 6 секретів комфортного образу у спеку.

Теги: Тренди Жінки
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