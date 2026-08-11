Малосольные огурцы в пакете за 30 минут: простой рецепт, который спасет ваш ужин

Если у вас есть свежие огурцы, чуть-чуть укропа и чеснока, вкусную закуску можно приготовить буквально за пол часа. Никаких банок, рассола или сложной подготовки - все смешивается в одном пакете и быстро приобретает насыщенный вкус.
Styler рассказывает, как быстро сделать хрустящие малосольные огурцы в пакете и что для этого нужно.
Что нужно для малосольных огурцов
Для такой закуски лучше выбирать небольшие свежие огурцы с плотной мякотью. Они быстрее пропитаются специями и останутся хрустящими.
Что вам понадобится:
- 500 г свежих огурцов,
- небольшой пучок укропа,
- 2-3 зубчика чеснока,
- 1,5-ч. л. соли,
- 1 ч. л. сахара,
- 1 ст. л. уксуса (по желанию),
- 2-3 ст. л. растительного масла (по желанию).
Уксус придаст закуске более выразительную кислинку, а масло сделает вкус более мягким. Если хочется именно классических малосольных огурцов, то эти ингредиенты можно не добавлять.
Как приготовить огурцы в пакете
Сначала хорошо промойте огурцы и обрежьте кончики. Если плоды большие, разрежьте их вдоль нескольких частей. Маленькие можно оставить половинками или порезать толстыми ломтиками.
Укроп мелко нашинкуйте, а чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс.
Теперь возьмите крепкий пищевой пакет с застежкой или обычный плотный пакет. Положите огурцы, зелень и чеснок, после чего всыпьте соль и сахар.
По желанию добавьте немного уксуса и растительного масла. Плотно закройте пакет и несколько минут активно встряхивайте его, чтобы специи равномерно распределились по всем огурцам.
После этого оставьте пакет на кухне примерно на 30-40 минут. За это время его можно еще несколько раз перевернуть или слегка потрясти.
Чем мельче нарезаны огурцы, тем быстрее они просолятся. Поэтому уже через пол часа можно доставать закуску и подавать ее на стол.
Маринованные огурцы в пакете за 30 мин (скриншот)
Как сделать огурцы еще более хрустящими
Есть простой нюанс: перед приготовлением огурцы можно на время положить в холодную воду. Так они станут плотнее, а готовая закуска будет иметь приятный хруст.
Также не стоит слишком долго держать нарезанные огурцы в пакете, если вы хотите малосольный вкус. Через несколько часов они уже станут гораздо соленее.
Готовые огурцы лучше подавать сразу - как самостоятельную закуску, к картофелю, мясу или просто с хлебом.
Напомним, как раньше Styler делился вкусным рецептом кабачковой икры, которую в народе называют "кетчупом".