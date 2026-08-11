Малосольные огурцы в пакете за 30 минут: простой рецепт, который спасет ваш ужин

Если у вас есть свежие огурцы, чуть-чуть укропа и чеснока, вкусную закуску можно приготовить буквально за пол часа. Никаких банок , рассола или сложной подготовки - все смешивается в одном пакете и быстро приобретает насыщенный вкус.

Styler рассказывает, как быстро сделать хрустящие малосольные огурцы в пакете и что для этого нужно.

Что нужно для малосольных огурцов

Для такой закуски лучше выбирать небольшие свежие огурцы с плотной мякотью. Они быстрее пропитаются специями и останутся хрустящими.

Что вам понадобится:

500 г свежих огурцов,

небольшой пучок укропа,

2-3 зубчика чеснока,

1,5-ч. л. соли,

1 ч. л. сахара,

1 ст. л. уксуса (по желанию),

2-3 ст. л. растительного масла (по желанию).

Уксус придаст закуске более выразительную кислинку, а масло сделает вкус более мягким. Если хочется именно классических малосольных огурцов, то эти ингредиенты можно не добавлять.

Как приготовить огурцы в пакете

Сначала хорошо промойте огурцы и обрежьте кончики. Если плоды большие, разрежьте их вдоль нескольких частей. Маленькие можно оставить половинками или порезать толстыми ломтиками.

Укроп мелко нашинкуйте, а чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс.

Теперь возьмите крепкий пищевой пакет с застежкой или обычный плотный пакет. Положите огурцы, зелень и чеснок, после чего всыпьте соль и сахар.

По желанию добавьте немного уксуса и растительного масла. Плотно закройте пакет и несколько минут активно встряхивайте его, чтобы специи равномерно распределились по всем огурцам.

После этого оставьте пакет на кухне примерно на 30-40 минут. За это время его можно еще несколько раз перевернуть или слегка потрясти.

Чем мельче нарезаны огурцы, тем быстрее они просолятся. Поэтому уже через пол часа можно доставать закуску и подавать ее на стол.

Маринованные огурцы в пакете за 30 мин (скриншот)

Как сделать огурцы еще более хрустящими

Есть простой нюанс: перед приготовлением огурцы можно на время положить в холодную воду. Так они станут плотнее, а готовая закуска будет иметь приятный хруст.

Также не стоит слишком долго держать нарезанные огурцы в пакете, если вы хотите малосольный вкус. Через несколько часов они уже станут гораздо соленее.

Готовые огурцы лучше подавать сразу - как самостоятельную закуску, к картофелю, мясу или просто с хлебом.