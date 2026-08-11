Не знаєте, який педикюр вибрати? Ці 5 відтінків завжди виглядають дорого

Літній манікюр та педикюр можуть бути не лише яскравими, а й універсальними. Є кілька відтінків, які гармонійно поєднуються з босоніжками, прикрасами та різними кольорами одягу.

Styler з посиланням на відео в Instagram стилістки Яни Марковської розповідає про 5 безпрограшних варіантів.

Томатно-червоний

Перший варіант - теплий томатно-червоний відтінок. Це соковита інтерпретація класичного червоного, яка додає образу динаміки, але при цьому залишається досить універсальною.

Такий педикюр особливо добре поєднується із золотими прикрасами, солом'яними сумками та шкіряним взуттям. Він стане яскравим акцентом навіть у простому літньому образі.

Кремово-білий

Якщо класичний білий здається занадто контрастним, варто звернути увагу на кремово-білий. М'який відтінок виглядає делікатніше та не створює різкої межі зі шкірою.

Кремовий тон особливо красиво підкреслює засмагу й додає педикюру більш витонченого та шляхетного вигляду. При цьому він залишається нейтральним і легко поєднується з різними кольорами взуття.

Вишнево-бордовий

Для тих, хто хоче більш насичений колір, чудовим варіантом стане вишнево-бордовий. Глибокий відтінок нагадує стиглу вишню та одразу робить педикюр більш виразним.

Він має особливо ефектний вигляд із легкими літніми босоніжками. Водночас глибокий вишневий не виглядає надто важким навіть у літньому образі.

Молочно-рожевий

Молочно-рожевий - один із найбільш універсальних варіантів для тих, хто віддає перевагу стриманому педикюру. Він створює ефект природно здорових і доглянутих нігтів.

Головна перевага цього відтінку - його практичність. Він легко поєднується з будь-яким взуттям, аксесуарами та кольорами одягу, тому не доведеться підбирати педикюр під кожен новий образ.

Насичений еспресо

Ще один цікавий варіант - глибокий темно-коричневий відтінок еспресо. На відміну від чистого чорного, він має м'якший і природніший вигляд.

Еспресо гармонійно поєднується зі шкірою, замшею та рафією. Також він чудово пасує до аксесуарів шоколадних і карамельних відтінків, тому особливо вдало виглядає в теплій літній палітрі.

Який манікюр у моді влітку 2026

Окремо варто звернути увагу на тренд, який може стати яскравим акцентом образу - вишневий френч.

Це сучасна інтерпретація класичного французького манікюру. Замість традиційної рожевої основи використовується глибокий глянцевий вишневий відтінок, а кінчик нігтя залишається чітко окресленим білим.

Така лаконічна графіка виглядає як самостійна прикраса та може миттєво освіжити навіть простий монохромний образ.

Який відтінок вибрати

Якщо потрібен максимально універсальний варіант, варто придивитися до молочно-рожевого або кремово-білого.

Для яскравого акценту підійде томатно-червоний, а для більш глибокого та виразного образу - вишнево-бордовий або еспресо.

При виборі можна орієнтуватися не лише на колір взуття, а й на загальну палітру гардероба, аксесуари та власний настрій. Саме такі невеликі деталі допомагають зробити літній образ цілісним і продуманим.