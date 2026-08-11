UA / RU
rbc.ua
Останні новини
12:14 Гороскопи
Ці знаки Зодіаку не вміють поступатися: все псує їхня впертість
11:34 Тренди
Гроші на вітер: 4 речі, які жінкам заборонено купувати навіть із величезною знижкою
10:42 Гороскопи
Не ігноруйте ці знаки: 9 прикмет, які віщують гроші
10:04 Корисне
Зіпсують усю працю: які кришки категорично не можна купувати для консервації
09:23 Корисне
Цю справу мають робити всі садівники до 10 ранку: критично важливо
09:01 Люди
"Хто перший засне, той може не спати": мами назвали смішні хитрощі, які рятують від дитячих істерик
08:14 Тренди
Знайди зайвий предмет і перевір уважність: цю головоломку важко "розкусити" з першого погляду
06:04 Гороскопи
Таро-гороскоп на 11 серпня: яким знакам Зодіаку обіцяють несподіваний поворот
19:23 Гороскопи
Після двох років випробувань: 4 знаки Зодіаку нарешті можуть видихнути з полегшенням
18:39 Смачно
Кабачкова ікра, яку називають "кетчупом": рецепт із секретним інгредієнтом
Всі новини
Головна Гороскопи Ці знаки Зодіаку не вміють поступатися: все псує їхня впертість
Гороскопи 11 серпня 2026 · 12:14

Ці знаки Зодіаку не вміють поступатися: все псує їхня впертість

Вони можуть довести суперечку до кінця, навіть коли вже зрозуміло, що були неправі
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Ці знаки Зодіаку не вміють поступатися: все псує їхня впертість

Які знаки Зодіаку найупертіші (фото: Getty Images)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким найважче відступати від власної думки. Їхня принциповість іноді допомагає досягати мети, але може створювати проблеми у стосунках та повсякденному житті.

Styler розповідає, які знаки Зодіаку найчастіше не готові поступатися та чому це може обернутися проблемами.

12 місце - Терези

Терези зазвичай намагаються уникати конфліктів, тому рідко доводять свою впертість до крайнощів. Вони швидше підуть на компроміс, ніж стануть псувати стосунки через бажання будь-що залишитися правими.

11 місце - Близнюки

Близнюки можуть упиратися, коли впевнені у своїй правоті, але довго триматися за одну позицію їм складно. Їхня цікавість часто перемагає впертість, і вони здатні змінити думку, якщо почують переконливі аргументи.

10 місце - Риби

Риби можуть тихо наполягати на своєму, особливо якщо справа стосується їхніх почуттів. Проте відкрито конфліктувати через це вони зазвичай не хочуть, тому частіше відступають, ніж ідуть до кінця.

9 місце - Стрілець

Стрілець упертий у питаннях свободи та власних переконань. Якщо почати тиснути на нього, він може принципово зробити навпаки - навіть якщо це зрештою створить зайві проблеми.

8 місце - Рак

Раки здатні роками триматися за образи, спогади та старі рішення. Коли вони емоційно прив’язалися до своєї позиції, переконати їх буває дуже складно, навіть якщо ситуація очевидно змінилася.

7 місце - Водолій

Водолій не любить, коли йому вказують, як правильно діяти. Його впертість часто проявляється у принциповому небажанні робити "як усі", через що він може відкинути навіть хорошу пораду.

6 місце - Діва

Діва впевнена, що якщо вже все продумала, то змінювати план немає сенсу. Її прагнення довести свою правоту іноді перетворюється на суперечку, яку можна було б легко уникнути.

5 місце - Лев

Леву важко визнати, що він помилився, особливо на очах у інших. Через гордість він може продовжувати відстоювати невдале рішення лише для того, щоб не показати свою слабкість.

4 місце - Овен

Овен може діяти за принципом: "Я вже вирішив - значить, так і буде". Якщо його зупиняти або переконувати, він здатен ще сильніше вчепитися у свою позицію і діяти наперекір усім.

3 місце - Скорпіон

Скорпіон рідко відмовляється від того, що вважає правильним. Якщо він поставив собі мету або зайняв певну позицію, переконати його надзвичайно важко - навіть тоді, коли впертість уже починає шкодити ситуації.

2 місце - Телець

Телець - один із головних чемпіонів з упертості. Якщо він щось вирішив, зрушити його з місця практично неможливо, а спроби тиску можуть лише змусити його ще сильніше триматися за своє рішення.

1 місце - Козоріг

Козоріг очолює цей рейтинг, бо здатен уперто йти до свого навіть тоді, коли вже очевидно, що план варто змінити. Він не любить визнавати поразку і може продовжувати наполягати на своєму просто тому, що не хоче відступати.

Раніше Styler розповідав гороскоп таро на тиждень для всіх знаків Зодіаку.

Також ми писали про знаки Зодіаку, які нарешті видихнуть з полегшенням після двох років випробувань.

Теги: Астрологія Знаки Зодіаку Гороскоп
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Забудьте про неактуальні: 5 нових парфумів на осінь, які зберуть усі компліменти Тренди Забудьте про неактуальні: 5 нових парфумів на осінь, які зберуть усі компліменти
"Була причепом": як поскандалили дружини Остапчука і Анатоліча та що кажуть їхні чоловіки
"Була причепом": як поскандалили дружини Остапчука і Анатоліча та що кажуть їхні чоловіки Люди
Кабачкова ікра, яку називають "кетчупом": рецепт із секретним інгредієнтом
Кабачкова ікра, яку називають "кетчупом": рецепт із секретним інгредієнтом Смачно
Більше цікавого
Цю справу мають робити всі садівники до 10 ранку: критично важливо Цю справу мають робити всі садівники до 10 ранку: критично важливо Людмила Жукова · 11 серпня 2026, 09:23
Знайди зайвий предмет і перевір уважність: цю головоломку важко "розкусити" з першого погляду Знайди зайвий предмет і перевір уважність: цю головоломку важко "розкусити" з першого погляду Людмила Жукова · 11 серпня 2026, 08:14
"Хто перший засне, той може не спати": мами назвали смішні хитрощі, які рятують від дитячих істерик "Хто перший засне, той може не спати": мами назвали смішні хитрощі, які рятують від дитячих істерик Катерина Собкова · 11 серпня 2026, 09:01
Гроші на вітер: 4 речі, які жінкам заборонено купувати навіть із величезною знижкою Гроші на вітер: 4 речі, які жінкам заборонено купувати навіть із величезною знижкою Людмила Жукова · 11 серпня 2026, 11:34