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Главная Вкусно Повидло, которое можно резать ножом: этот рецепт яблочной вкуснятины вас удивит
Вкусно 11 августа 2026 · 16:01

Повидло, которое можно резать ножом: этот рецепт яблочной вкуснятины вас удивит

Главный секрет - не в количестве сахара, а в том, как именно готовить яблоки
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Повидло, которое можно резать ножом: этот рецепт яблочной вкуснятины вас удивит

Яблочное повидло, которое можно нарезать (коллаж: Styler)

Яблочное повидло - одна из самых популярных домашних заготовок на зиму, но сделать его действительно густым удается не всегда. Этот рецепт поможет получить однородную массу с насыщенным яблочным вкусом.

Styler со ссылкой на видео в Instagram фудблогера Виты Лавренчук рассказывает, как приготовить повидло, которое не растекается и легко намазывается на хлеб.

Ингредиенты

Для приготовления яблочного повидла понадобятся:

  • 1 кг яблок (подходят Белый налив, Антоновка или другие сорта)
  • 750 г сахара
  • 70 мл воды.

Яблоки по желанию можно не очищать от кожуры. В таком случае после варки массу нужно будет дополнительно перетереть через сито, чтобы повидло получилось однородным.

Как приготовить яблочное повидло

1. Подготовьте яблоки

Яблоки помойте, очистите от кожуры и удалите сердцевину. Нарежьте фрукты кусочками.

Если вы используете яблоки без очистки, просто хорошо вымойте и удалите сердцевину.

2. Добавьте сахар и воду

Переложите яблоки в кастрюлю, засыпьте сахаром и влейте 70 мл воды. Перемешайте и поставьте в средний огонь.

Варите примерно 5-7 минут, пока яблоки хорошо не размякнут и не начнут развариваться.

3. Перебейте яблоки

Горячие яблоки перебейте блендером до однородной консистенции. Можно использовать как стационарный, так и погружной блендер.

После этого верните яблочную массу в кастрюлю.

4. Проварите повидло

Для приготовления лучше взять кастрюлю с толстым дном - так масса меньше рискует пригореть.

Варите повидло еще примерно 20 минут, регулярно помешивая.

После этого снова перебейте массу блендером до максимально гладкой консистенции.

5. Доварите

Верните повидло на плиту и проварите еще 20 минут. Не забывайте регулярно помешивать, особенно в конце готовки.

Именно благодаря такому поэтапному увариванию масса становится густой и плотной.

Как хранить яблочное повидло

Готовое повидло можно разложить в чистые, сухие и стерильные банки.

Если планируете закрывать банки крышками, дайте повидлу полностью остыть перед этим, чтобы внутри не образовался конденсат.

Для быстрого использования повидло можно переложить в чистый контейнер и хранить в холодильнике.

Маленький секрет

Если хотите получить максимально гладкое повидло, после варки его можно дополнительно перетереть через сито. Особенно это актуально, если яблоки готовились с кожурой.

В результате получается густое ароматное яблочное повидло, хорошо держащее форму. Его можно подавать к чаю, использовать для выпечки, блинов или просто намазывать на хлеб.

Раньше Styler делился вкусным рецептом яблочного пирога, который пекли наши бабушки.

Теги: Рецепты Яблоки заготовки на зиму
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