Повидло, яке можна різати ножем: цей рецепт яблучної смакоти вас здивує

Яблучне повидло - одна з найпопулярніших домашніх заготовок на зиму , але зробити його справді густим вдається не завжди. Цей рецепт допоможе отримати однорідну масу з насиченим яблучним смаком.

Styler з посиланням на відео в Instagram фудблогерки Віти Лавренчук розповідає, як приготувати повидло, яке не розтікається та легко намазується на хліб.

Інгредієнти

Для приготування яблучного повидла знадобляться:

1 кг яблук (підійдуть Білий налив, Антонівка або інші сорти)

750 г цукру

70 мл води.

Яблука за бажанням можна не очищати від шкірки. У такому разі після варіння масу потрібно буде додатково перетерти через сито, щоб повидло вийшло однорідним.

Як приготувати яблучне повидло

1. Підготуйте яблука

Яблука помийте, очистіть від шкірки та видаліть серцевину. Наріжте фрукти шматочками.

Якщо використовуєте яблука без очищення, просто добре їх вимийте та видаліть серцевину.

2. Додайте цукор і воду

Перекладіть яблука в каструлю, засипте цукром і влийте 70 мл води. Перемішайте та поставте на середній вогонь.

Варіть приблизно 5-7 хвилин, поки яблука добре не розм'якнуть і не почнуть розварюватися.

3. Перебийте яблука

Гарячі яблука перебийте блендером до однорідної консистенції. Можна використовувати як стаціонарний, так і занурювальний блендер.

Після цього поверніть яблучну масу в каструлю.

4. Проваріть повидло

Для приготування краще взяти каструлю з товстим дном - так маса менше ризикує пригоріти.

Варіть повидло ще приблизно 20 хвилин, регулярно помішуючи.

Після цього знову перебийте масу блендером до максимально гладкої консистенції.

5. Доваріть

Поверніть повидло на плиту та проваріть ще 20 хвилин. Не забувайте регулярно помішувати, особливо наприкінці приготування.

Саме завдяки такому поетапному уварюванню маса стає густою та щільною.

Як зберігати яблучне повидло

Готове гаряче повидло можна розкласти у чисті, сухі та стерильні банки.

Якщо плануєте закривати банки кришками, дайте повидлу повністю охолонути перед цим, щоб усередині не утворився конденсат.

Для швидкого використання повидло можна перекласти у чистий контейнер і зберігати в холодильнику.

Маленький секрет

Якщо хочете отримати максимально гладке повидло, після варіння його можна додатково протерти через сито. Особливо це актуально, якщо яблука готувалися зі шкіркою.

У результаті виходить густе ароматне яблучне повидло, яке добре тримає форму. Його можна подавати до чаю, використовувати для випічки, млинців або просто намазувати на хліб.