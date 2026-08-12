"Жива" аджика, яку не треба варити: швидкий рецепт дуже смачної заготовки на зиму

Усього кілька простих інгредієнтів - і на зиму можна приготувати соус , який чудово смакує і з м'ясом, і з картоплею, і просто з хлібом.

Styler поділиться цікавим рецептом сирої аджики, яку не потрібно варити. Усі овочі подрібнюють, змішують зі спеціями - і пікантна домашня заготівля готова.

Які інгредієнти потрібні

Для цієї аджики краще брати стиглі м'ясисті помідори. Вони дадуть достатньо соку й зроблять соус густим, але не водянистим.

Вам знадобляться:

помідори - 2,5 кг,

болгарський перець - 500 г,

корінь хрону - 200 г,

часник - 300 г,

гострий перець чилі - 3–5 шт.,

цукор - 120 г,

сіль - 2 ст. л. з невеликою гіркою,

оцет 9% - 100-120 мл.

Кількість чилі можна змінювати залежно від того, наскільки гострий соус ви любите. Якщо хочеться більш м'якого смаку, покладіть менше перцю.

Зверніть увагу, що хрін у цьому рецепті - один із головних інгредієнтів. Саме він разом із часником надає аджиці характерної гостроти й того самого насиченого аромату.

Як приготувати "живу" аджику без варіння

Підготуйте овочі. Помідори добре вимийте, видаліть плодоніжки та пошкоджені місця. Болгарський і гострий перець очистьте від насіння. Часник і корінь хрону почистьте.

Подрібніть усе. Помідори, обидва види перцю, часник і хрін пропустіть через м'ясорубку. За бажанням овочі можна подрібнити блендером, але тоді консистенція буде більш однорідною.

Змішайте основу. Додайте до овочевої маси сіль, цукор та оцет. Добре перемішайте, щоб спеції рівномірно розійшлися по всій аджиці.

Залиште настоюватися. Приблизно на 30 хвилин залиште суміш при кімнатній температурі. За цей час сіль і цукор розчиняться, а смаки встигнуть поєднатися.

Розкладіть у банки. Використовуйте чисті сухі банки. Наповніть їх аджикою та щільно закрийте кришками.

"Жива" аджика (скриншот)

Поставте в холод. Причина в тому, що в нашому випадку аджика не проходить термічної обробки, з огляду на це, її потрібно зберігати тільки в холодильнику або холодному погребі. Не залишайте такі банки при кімнатній температурі.

Маленький лайфхак із хроном

Якщо будете подрібнювати свіжий корінь хрону на м'ясорубці, його різкий запах швидко дасть про себе знати. Щоб не сльозилися очі, можна натягнути на вихід м'ясорубки пакет і подрібнювати хрін безпосередньо в нього. Після цього просто висипте його до овочевої маси.

І ще один важливий момент: не змінюйте рецепт у бік зменшення солі чи оцту, якщо плануєте тримати аджику довго. Це сира заготовка без варіння, тому краще не експериментувати зі співвідношеннями інгредієнтів, які впливають на її зберігання.

Готову "живу" аджику можна подавати одразу після охолодження. Вона виходить гострою, ароматною та дуже насиченою - саме такою, яку особливо приємно діставати з холодильника до м'яса, сала, пельменів або простої домашньої картоплі.