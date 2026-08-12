Садівник Джон із "Відчайдушних домогосподарок": як зараз виглядає і куди зник коханець Габі

Культовий серіал "Відчайдушні домогосподарки" подарував чимало персонажів, за якими ми досі сумуємо. Джессі Меткалф повноцінно грав садівника Джона Роуленда лише в одному сезоні, а згодом повертався до цієї ролі вже епізодично, але все одно багатьом запам'ятався.

Styler розповідає, що сталося з Джессі Меткалфом після культового серіалу та чому його персонаж раптово перестав бути частиною основної історії.

Таємний роман, який запам'ятали всі

Джон Роуленд з'явився у "Відчайдушних домогосподарках" як молодий садівник, який працював у родині Габріель і Карлоса Соліс. Саме його роман із заміжньою Габі став однією з головних інтриг першого сезону.

Роль дісталася Джессі Меткалфу, якому на момент прем'єри було 25 років. До цього актор уже мав телевізійний досвід - кілька років він грав Мігеля Лопеса-Фіцджеральда в мильній опері "Passions".

Але саме "Відчайдушні домогосподарки" зробили його справжньою зіркою. Пізніше, 2005 року, Меткалф навіть отримав премію "Teen Choice Award" за проривну чоловічу телевізійну роль.

Персонаж Джона Роуленда у "Відчайдушних домогосподарках" (кадр із серіалу)

У Джона та Габріель стосунки були далеко не просто випадковою інтрижкою. Герой поступово закохувався в неї й важко переживав розрив. А коли таємниця врешті стала відомою Карлосу, сюжетна лінія Джона фактично вийшла на новий етап.

Габі і Джон (кадр із серіалу)

Однак, разом із завершенням першого сезону змінився і статус самого Меткалфа.

У березні 2026 року актор розповів, що його звільнили з основного складу після першого сезону. За словами Меткалфа, творці вже не знали, куди вести його персонажа далі. Він також згадував розмову з творцем серіалу Марком Черрі, мовляв, Джон був садівником, а шоу передусім мало розповідати історії самих домогосподарок. Тому залишати його постійним героєм не планували.

При цьому, врахувавши любов глядачів до хлопця-садівника, остаточно прощатися з Джоном не стали. Меткалф продовжив з'являтися у серіалі як запрошений актор. Його герой повертався у наступних сезонах. Що ж стосується останньої появи, то вона відбулася у шостому сезоні - у жовтні 2009 року.

Загалом персонаж з'явився у 30 епізодах серіалу.

Як змінився Джессі Меткалф

Цікаво, що вихід із "Відчайдушних домогосподарок" не став для Меткалфа професійною катастрофою. Навпаки, майже одразу перед ним відкрилася інша можливість - головна роль у молодіжній комедії "John Tucker Must Die". Фільм 2006 року закріпив за ним образ популярного красунчика вже за межами телесеріалу.

Метклаф у головній ролі фільму "John Tucker Must Die" (скриншот)

Пізніше актор пішов у зовсім інший бік. Він зіграв Крістофера Юїнга в продовженні знаменитого серіалу "Dallas", а 2016 року доєднався до "Chesapeake Shores", де грав Трейса Райлі впродовж кількох сезонів. Саме робота з Hallmark стала одним із помітних напрямів його подальшої кар'єри.

Сьогодні Джессі Меткалфу 47 років. Він і далі знімається в кіно та телевізійних проєктах. Причому актор не застряг у своєму образі з 2000-х: за останні роки він регулярно з'являвся в нових фільмах, а у серпні 2026-го на Hallmark вийшла романтична комедія "Absolutely Devoted to You", де Меткалф зіграв колишнього фронтмена бойз-бенду.

Як виглядає Джессі Метклаф сьогодні (фото: instagram.com/realjessemetcalfe)

Особисте життя

На екрані Джессі Меткалф не раз грав чоловіків, навколо яких розгорталися любовні історії. У реальному житті його романтична біографія теж доволі насичена.

З 2023 року актор перебуває у стосунках із Геленою Іммел. Пара не приховує своїх стосунків і час від часу разом з'являється на публічних заходах.

Іммел та Метклаф разом (фото: instagram.com/realjessemetcalfe)

Іммел працює у сфері нерухомості, а раніше займалася музикою під псевдонімом Lenachka. Сам Меткалф розповідав, що йому подобається зустрічатися з людиною, яка не є частиною голлівудської індустрії, адже це допомагає зберігати баланс у житті.

Пара не приховує свої стосунки і часто проводить час разом (фото: instagram.com/realjessemetcalfe)

До цих стосунків найвідомішим романом Меткалфа були його багаторічні відносини з Карою Сантаною. Вони почали зустрічатися 2009 року, а через сім років оголосили про заручини. Однак до весілля справа так і не дійшла - 2020 року пара розійшлася після майже 11 років разом.

Меткалф ніколи не був одружений. В одному з інтерв'ю він відверто говорив, що раніше мав певні побоювання щодо шлюбу, хоча не виключав його у майбутньому.

Метклаф активно веде соцмережі та ділиться подробицями життя з підписниками (фото: instagram.com/realjessemetcalfe)

Наразі ж немає підтвердження, що актор та Іммел заручені або вже планують весілля.