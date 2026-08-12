Садовник Джон из "Отчаянных домохозяек": как сейчас выглядит и куда исчез любовник Габи

Культовый сериал "Отчаянные домохозяйки" подарил немало персонажей, по которым мы до сих пор скучаем. Джесси Меткалф полноценно играл садовника Джона Роуленда лишь в одном сезоне, а впоследствии возвращался к этой роли эпизодически, но все равно многим запомнился.

Styler рассказывает, что произошло с Джесси Меткалфом после культового сериала и почему его персонаж внезапно перестал быть частью основной истории.

Тайный роман, который запомнили все

Джон Роуленд появился в "Отчаянных домохозяйках" как молодой садовник, работавший в семье Габриэль и Карлоса Солис. Именно его роман с замужней Габриэль стал одной из главных интриг первого сезона.

Роль досталась Джесси Меткалфу, которому на момент премьеры было 25 лет. До этого у актера уже был телевизионный опыт - несколько лет он играл Мигеля Лопеса-Фицджеральда в мыльной опере "Passions".

Но именно "Отчаянные домохозяйки" сделали его настоящей звездой. Позже, в 2005 году, Меткалф даже получил премию Teen Choice Award за прорывную мужскую телевизионную роль.

Персонаж Джона Роуленда в "Отчаянных домохозяйках" (кадр из сериала)

У Джона и Габриэль отношения были далеко не просто случайной интрижкой. Герой постепенно влюблялся в нее и тяжело переживал разрыв. А когда тайна наконец стала известна Карлосу, сюжетная линия Джона фактически вышла на новый этап.

Габи и Джон (кадр из сериала)

Однако вместе с завершением первого сезона изменился и статус самого Меткалфа.

В марте 2026 года актер рассказал, что его уволили из основного состава после первого сезона. По словам Меткалфа, создатели уже не знали, куда вести его персонажа дальше. Он также вспоминал разговор с создателем сериала Марком Черри, мол, Джон был садовником, а шоу, прежде всего, должно было рассказывать истории самих домохозяек. Потому оставлять его постоянным героем не планировали.

При этом, учитывая любовь зрителей к парню-садоводу, окончательно прощаться с Джоном не стали. Меткалф продолжил появляться в сериале как приглашенный актер. Его герой возвращался в следующих сезонах. Что же касается последнего появления, то оно состоялось в шестом сезоне - в октябре 2009 года.

В общей сложности персонаж появился в 30 эпизодах сериала.

Как изменился Джесси Меткалф

Интересно, что выход из "Отчаянных домохозяек" не стал для Меткалфа профессиональной катастрофой. Напротив, почти сразу перед ним открылась другая возможность - главная роль в молодежной комедии "John Tucker Must Die". Фильм 2006 года закрепил за ним образ популярного красавчика уже за пределами телесериала.

Мэтклаф в главной роли фильма "John Tucker Must Die" (скриншот)

Позже актер пошел в другую сторону. Он сыграл Кристофера Юинга в продолжении знаменитого сериала "Dallas", а в 2016 году присоединился к "Chesapeake Shores", где играл Трейса Райли в течение нескольких сезонов. Именно работа с Hallmark стала одним из самых заметных направлений его дальнейшей карьеры.

Сегодня Джесси Меткалфу 47 лет. Он продолжает сниматься в кино и телевизионных проектах. Причем актер не застрял в своем образе с 2000-х: за последние годы он регулярно появлялся в новых фильмах, а в августе 2026-го на Hallmark вышла романтическая комедия Absolutely Devoted to You, где Меткалф сыграл бывшего фронтмена бойз-бэнда.

Как выглядит Джесси Мэтклаф сегодня (фото: instagram.com/realjessemetcalfe)

Личная жизнь

На экране Джесси Мэткалф не раз играл мужчин, вокруг которых разворачивались любовные истории. В реальной жизни его романтическая биография тоже достаточно насыщена.

С 2023 года актер находится в отношениях с Геленой Иммел. Пара не скрывает своих отношений и время от времени вместе появляется на публичных мероприятиях.

Иммел и Мэтклаф вместе (фото: instagram.com/realjessemetcalfe)

Иммел работает в сфере недвижимости, а раньше занималась музыкой под псевдонимом Lenachka. Сам Меткалф рассказывал, что ему нравится встречаться с человеком, не являющимся частью голливудской индустрии, ведь это помогает сохранять баланс в жизни.

Пара не прячет свои отношения и часто проводит время вместе (фото: instagram.com/realjessemetcalfe)

До этих отношений самым известным романом Меткалфа были его многолетние отношения с Карой Сантаной. Они начали встречаться в 2009 году, а семь лет спустя объявили о помолвке. Однако до свадьбы дело так и не дошло - в 2020 году пара разошлась после почти 11 лет вместе.

Меткалф никогда не был женат. В одном из интервью он откровенно говорил, что раньше испытывал определенные опасения относительно брака, хотя не исключал его в будущем.

Мэтклаф активно ведет соцсети и делится подробностями жизни с подписчиками (фото: instagram.com/realjessemetcalfe)

Пока нет подтверждения, что актер и Иммел обручены или уже планируют свадьбу.