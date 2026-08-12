Копеечное средство из вашей кухни эффективно и навсегда прогонит мух

В этом году из-за аномальных погодных условий количество мух бьет все рекорды. Сильная летняя жара создала идеальную среду для их быстрого размножения .

Как избавиться от мух в квартире с помощью продукта, который есть на каждой кухне, рассказывает Styler со ссылкой на Daily Express.

Скрытая опасность на вашей кухне

Наибольший вред мухи наносят именно на кухне. В Австралии их не зря называют "грязными". Садясь на пищу, они мгновенно выделяют токсическую слюну, богатую бактериями, и оставляют экскременты. Только через несколько секунд ваша пища может быть заражена сальмонеллой, кишечной палочкой и другими опасными микробами.

Многие привыкли хвататься за мухобойку или свернутый журнал, но специалисты предупреждают: это плохая идея. Пока вы ищете чем ударить насекомое, оно уже успевает перенести микробы на кухонные поверхности и продукты.

Дешевый и действенный лайфхак против мух

Чтобы решить проблему у самого ее источника, вам не нужны дорогостоящие химические средства. Биологи утверждают, что мухи терпеть не могут сильный запах кофе, дезориентирующий их рецепторы. Также они инстинктивно избегают дыма. Сочетание этих двух факторов дает потрясающий результат.

Вот что нужно сделать:

Возьмите несколько ложек обычной кофейной гущи.

Высыпьте ее на противень для выпечки.

Поставьте в духовку на 15 минут.

Оставьте слегка дымящийся противень на термостойкой рабочей поверхности кухни.

Этот безопасный дым будет отпугивать мух в течение трех часов, даже если у вас будут полностью открыты окна и двери.

Другие запахи, которые ненавидят насекомые

Если кофейный метод вам не подходит, попробуйте другие натуральные ароматы: