Эти вещи категорически нельзя класть в кошелек: что предвещают приметы и современные запреты

Одни вещи в кошельке считают нежелательными из-за старых предрассудков , а некоторые действительно лучше оттуда убрать по вполне практичным причинам.

Styler рассказывает, какие вещи не советуют держать рядом с деньгами, что о них говорят народные верования и какие запреты имеют вполне современное объяснение.

Что не стоит держать в кошельке по приметам

В народных представлениях кошелек всегда имел особый статус. Это не просто карман для купюр, а место, где "живут" деньги. Именно поэтому к его содержимому относились повнимательнее, чем к обычной сумке.

Отсюда и пошло немало примет. Часть из них сегодня воспринимают как предрассудки, но некоторые звучат удивительно логично даже без мистики.

Старые чеки. Им приписывают символику уже потраченных денег. Мол, если кошелек постоянно забит напоминаниями о покупках, это не самое лучшее соседство для новых купюр. В бытовом смысле причина еще проще - чеки накапливаются, рвутся и создают беспорядок.

Смятые или порванные купюры. В приметах деньги любят порядок. Поэтому банкноты советуют не мять, не запихивать в кошелек кое-как и не хранить вместе с хламом. Считается, что аккуратное отношение к деньгам символизирует уважение к изобилию.

Пустой кошелек. Это одна из самых известных примет. Особенно ее вспоминают, когда речь идет о новом бумажнике: его не советуют дарить пустым. Внутрь кладут хотя бы одну купюру или монету - как символ того, что деньги в нем не будут кончаться.

Ненужные бумажки. Старые списки покупок, записки, талончики, случайные кусочки бумаги - все это часто годами скапливается между купюрами. В символической трактовке такой беспорядок якобы "забивает" кошелек не только физически, но и создает ощущение постоянных мелких затрат.

Сувенирные деньги. Игрушечные купюры, декоративные банкноты и деньги с шутливыми надписями некоторые предрассудки тоже советуют не смешивать с настоящими. Логика здесь проста: кошелек вроде бы должен быть предназначен для реальных денег, а не для их имитаций.

Чужие купюры, которые вы носите месяцами. Если вам дали деньги, чтобы передать другому человеку, не стоит превращать кошелек в их постоянное хранилище. В приметах считается, что чужие деньги не должны надолго задерживаться в чужом кошельке.

Народные верования объясняют, что именно нельзя носить в кошельках и почему (фото: magnific.com)

Это именно народные и современные суеверные представления Но есть вещи, которые лучше не носить в кошельке уже не по приметам.

Что лучше убрать из кошелька уже сегодня

Здесь мистика кончается и начинается обычная бытовая безопасность.

PIN-код от банковской карты. Если вы записали код на бумажке и положили его в тот же кошелек, где лежит карточка, лучше немедленно убрать такую записку. В случае потери кошелька злоумышленник получает сразу и карточку и подсказку к ней.

Пароли и коды доступа. Логины, пароли от аккаунтов, резервные коды и другую конфиденциальную информацию тоже не следует носить на бумажках вместе с карточками и документами.

Все карты, которые у вас есть. Если каждый день пользуетесь двумя карточками, нет большого смысла носить с собой еще пять. Потеря кошелька тогда превратится в гораздо большую проблему.

Документы, которые вам сегодня не нужны. Паспортные данные, разнообразные удостоверения, копии документов - все это не должно без необходимости ездить с вами по городу. Кошелек лучше не превращать в переносной архив персональной информации.

Старые дисконтные карты. Эта категория особенно коварна: одну карточку жалко выбросить, вторую тоже, а через год кошелек уже не закрывается. Оставьте только те, которыми действительно пользуетесь.

Засохшие квитанции и бумажки с телефонными номерами. Если информация больше не нужна, ей не место в кошельке. Чем меньше лишнего внутри, тем проще заметить, если потерялась важная вещь.

Лекарство или мелкие таблетки без упаковки. Даже если кажется удобным положить их "на всякий случай", кошелек для этого не самое лучшее место. Особенно когда непонятно, что именно лежит внутри.

Есть и совсем простое правило, объединяющее старые приметы с современным здравым смыслом: кошелек не должен быть составом всего, что жалко выбросить.

Если убрать с него старые чеки, ненужные карточки, записки и лишние документы, оставить купюры чистоплотными, а важные коды хранить отдельно, он станет намного удобнее.