Почему не стоит носить фото близких и умерших в кошельке: странные приметы, о которых мало кто знает

Маленькая фотография в кошельке когда-то была почти такой же привычной вещью, как купюры или банковская карта. Люди носили с собой снимки детей, родителей, любимых - фактически держали рядом тех, кто был дорог. Но с этой привычкой связали немало предрассудков . И, что любопытно, не все они настолько очевидны, какими могут показаться, на первый взгляд.

Styler расскажет, какие необычные значения народные приметы придают фотографиям в кошельке и почему больше всего оговорок касается снимков умерших людей.

Кошелек в приметах - не просто место для денег

В народных верованиях кошелек часто воспринимался как своеобразный символ изобилия. Поэтому к вещам, которые в нем хранятся, относились более придирчиво, чем к обычному содержимому сумки.

Отсюда и пошло убеждение: если кошелек должен быть связан с обилием, не стоит превращать его в место для всего подряд.

Именно поэтому в таких приметах значение имеет не только именно лежит внутри, но и то, рядом с чем оно находится.

Фотография человека и деньги оказываются в одном пространстве - и именно это народные поверья считают нежелательным.

Фото любимого человека связывали не с деньгами, а с отношениями

Это одна из менее очевидных частей приметы.

Если в кошельке лежит фотография мужа, жены или любимого человека, предрассудки связывают это уже не только с финансами.

Считается, что постоянное соседство с деньгами может символически "смешивать" материальное и личное. Поэтому в отношениях якобы могут возникать недоразумения, ссоры или охлаждение.

То есть проблема, по поверью, не в том, что фотография любимого человека сама по себе приносит неудачу. Значение имеет самое место, где вы его храните.

Больше оговорок относительно фотографий умерших

А вот здесь народные приметы становятся строже.

Фотографию человека, которого уже нет в живых, в кошельке считают особенно нежелательной. Такие снимки связывают с прошлым, памятью и человеком, который уже не может быть частью повседневной жизни.

Поэтому в народных верованиях фотографию умершего советуют хранить отдельно от денег и финансовых вещей.

Интересно, что в этом случае речь идет уже не только о возможных финансовых затруднениях. Сам кошелек якобы не является подходящим местом для памяти о человеке, которого больше нет.

А вот детское фото - совсем другая история

Многие люди кладут в кошелек фотографии детей просто потому, что хотят иметь их перед глазами.

Однако по приметам даже такой невинный снимок советуют не хранить вместе с деньгами . Причина - та же: фотография близкого человека не должна оказываться в одном пространстве с финансовыми символами.

При этом именно детские фотографии не имеют какой-то отдельной страшной трактовки. Их обычно относят к общему правилу о фото родных.

Почему фото в кошельке считали особым знаком

Есть еще один интересный момент - кошелек постоянно находится в движении.

Его открывают, когда получают или отдают деньги, носят с собой, перекладывают из кармана в сумку, достают в течение дня. Фотография при этом постоянно находится рядом с деньгами.

Именно поэтому в народных представлениях такое соседство приобретает символическое значение: человек вроде бы все время сочетает собственные чувства, отношения и финансы.

С современной точки зрения, это просто фотография в отделении кошелька. Но для предрассудков важен именно символизм.

Что можно положить вместо фотографии

Если соблюдать народные приметы, кошелек советуют оставлять максимально "денежным": не накапливать там старые чеки, ненужные бумажки и вещи, не имеющие отношения к финансам.

А фотографии близких лучше хранить отдельно - например, в телефоне, фотоальбоме или специальном отделении сумки.

Фотографии близких лучше не держать в кошельках (фото: magnific.com)

Так и память о близком человеке остается рядом, и кошелек не превращается в маленький архив всей жизни.

Действительно ли фото может повлиять на деньги

Конечно, научных доказательств того, что фотография в кошельке способна изменить финансовое положение человека или его отношения, нет.

Поэтому все приведенные трактовки - именно народные верования и предрассудки.

Но сама примета интересна тем, что показывает отношение людей к деньгам: кошелек воспринимался не просто как практическая вещь, а как личный символ достатка. И, может быть, именно поэтому к его содержанию придумали столько правил.