Черная плесень в ванной: действенные методы, которые быстро уберут ее без дорогих средств

Черная плесень в ванной не только портит вид комнаты, но и быстро распространяется на швах и других влажных поверхностях. Избавиться от нее можно без дорогих средств .

Styler поделится действенными лайфхаками, которые уже не раз помогали домохозяйкам сэкономить деньги.

Не усложняйте

Для небольших пятен на твердых поверхностях можно использовать 3% перекись водорода.

Его наносят непосредственно на пораженный участок, оставляют примерно на 10 минут, после чего очищают поверхность щеткой или губкой и вытирают досуха.

Еще один доступный вариант - пищевая сода. Смешайте ее с небольшим количеством воды, чтобы образовалась густая паста. Нанесите на пятна, оставьте на несколько минут, потрите щеткой и смойте.

Для более "лайтовых" загрязнений

Средство для мытья посуды + теплая вода.

Хорошо работает как первый этап очищения, особенно если на поверхности есть мыльный или жировой налет. Сам по себе это не надежный способ уничтожения плесени, но помогает убрать загрязнение.

Стиральный порошок или обычный моющий за себя - аналогично.

Сначала механически очистить поверхность, затем тщательно высушить.

При уборке обязательно проветривайте помещение и используйте перчатки. А вот экспериментировать с разными средствами одновременно не стоит. Особенно опасно смешивать хлорсодержащие препараты с уксусом, кислотами или аммиаком.

Механическая очистка - очень важна независимо от средства. Плесневую нужно не просто "побрызгать", а физически удалить с поверхности.

Обратите внимание, если плесень появилась на силиконовом герметике и проникла внутрь, простое протирание может дать лишь временный результат. В таком случае пораженный герметик часто приходится полностью удалить и заменить.

Главное - не дать ей вернуться

Одного очищения недостаточно, если в ванной постоянно стоит влага. После душа вытирайте капли воды из плитки и других поверхностей, не оставляйте мокрые полотенца надолго и регулярно проветривайте комнату.

Также проверьте вентиляцию. Если воздух плохо циркулирует, влага дольше остается на стенах и потолке, создавая благоприятные условия для повторного появления плесени.

Если черные пятна быстро возвращаются, занимают большую площадь или есть признаки протекания, лучше искать причину, а не просто каждый раз отмывать поверхность. Иногда проблема скрывается за плиткой, под герметиком или системой вентиляции.

Для небольшого очага главное правило простое: очистить поверхность, хорошо высушить ее и убрать постоянный источник влаги. Тогда ванна будет дольше оставаться чистой без постоянных затрат на дорогие средства.