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Главная Люди Алина Доротюк рассказала о горе в семье: умер ее младший брат
Люди 15 октября 2026 · 17:06
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Алина Доротюк рассказала о горе в семье: умер ее младший брат

Журналист поделилась личной трагедией и трогательно обратилась к людям, которые поддерживают ее
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Алина Доротюк рассказала о горе в семье: умер ее младший брат

Телеведущая переживает трудный период в жизни (фото: Styler)

Украинская журналист и интервьюер Алина Доротюк сообщила о смерти младшего двоюродного брата Романа, которому было 29 лет.

Детальнее об этом рассказывает Styler.

Что произошло с братом Алины Доротюк

О семейной трагедии Доротюк рассказала в Instagram. Журналист отметила, что узнала о критическом состоянии брата в прошлый вторник, когда вышла после интервью у Славы Демина.

Тогда сестра сообщила ей, что младший двоюродный брат находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. В последующие дни мужчине провели две трепанации черепа.

По словам Доротюк, после операций врачи предупредили семью о худшем возможном сценарии. Позже журналистка сообщила, что Романа больше нет.

"Моего брата больше нет", - написала она.

В то же время Доротюк подчеркнула, что обстоятельства смерти выяснять следствие. Других подробностей о том, что произошло с мужчиной, она в своем посте не раскрыла.

Алина Доротюк поблагодарила за поддержку

Несмотря на тяжелую потерю, журналистка обратилась к подписчикам, чтобы поблагодарить за слова поддержки, которые получает после выхода интервью со Славой Деминым.

Доротюк призналась, что сейчас она и ее семья переживают один из самых трудных периодов в жизни.

Она подчеркнула, что опубликовала пост не для того, чтобы вызвать жалость, а чтобы выразить благодарность людям, которые не оставили его без внимания в сложный момент.

"Я - сильная. Но человек становится еще сильнее, когда чувствует поддержку", - отметила журналистка.

Доротюк добавила, что именно человеческое неравнодушие помогает ей и близким переживать эту потерю.

Журналистка попросила помолиться о душе брата

В конце сообщения Алина Доротюк обратилась к аудитории с личной просьбой - помолиться за ее брата Романа, жизнь которого оборвалась в 29 лет.

"И помолитесь за душу моего брата Романа, которому навсегда 29", - написала она.

Алина Доротюк рассказала о горе в семье: умер ее младший брат
Умер брат Алины Доротюк (скриншот)

Что известно о другом брате Доротюке, который погиб

Телеведущая переживает смерть близкого человека не в первый раз. В интервью Славе Демину Доротюк рассказала, что когда ей было 17 лет, погиб ее двоюродный брат Вадим.

"С Вадимом мы росли в селе вместе, мы были как родные. Он на 5 лет старше меня. Да, когда мне было 17, он погиб на мотоцикле", - отметила она.

Ранее мы писали, что Доротюк сравнила высказывание Каменских с госизменой.

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