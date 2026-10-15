Что делать в четверг для здоровья, красоты и изобилия: давние украинские поверья

В народном календаре каждый день недели мог иметь свои правила, запреты и поверья. Четверг в некоторых украинских традициях считали благоприятным для хозяйственных дел. В этот день вели обряды очищения, ухода за собой и защиты от болезней.

Приметы на четверг для здоровья

Умыться до восхода солнца.

В традиции четверга, пишет исследовательница Людмила Иванникова в материале "Чистий четвер", особое значение придавали утреннему умыванию. На Харьковщине для этого использовали воду, набранную на рассвете из трех колодцев.

Такие действия наши предки производили не только в Чистый четверг, но и в обычные дни.

Искупаться раньше вороньих птенцов.

В Слобожанщине верили, что человек, который успеет искупаться до того, как ворон понесет своих детей в воду, не будет болеть в течение года. Олекса Воропай также описывает это поверье в книге "Звичаї нашого народу" и указывает, что эта примета была актуальна и для Чистого четверга.

Вылить воду после купания на перекрестке.

По описанию Воропая, некоторые больные после купания набирали воду из своей купели и в четверг выливали ее на перекрестной дороге, чтобы символически оставить там недуг и всю беду.

Приметы на четверг о любви и отношениях

В популярных календарях можно встретить утверждение, что четверг вроде бы способствует новым знакомствам, примирению или встрече с будущим партнером.

Увидеть будущего мужа во сне.

Украинский этнограф Олекса Воропай в книге "Звичаї нашого народу" описывал девичье гадание: перед сном девушка клала под голову сложенную крестом кромку и произносила слова о будущем венчании. По поверью, сон со среды на четверг должен был подсказать, кто станет ее избранником.

Четверг - благоприятный день для сватовства.

В некоторых регионах Украины этот день недели связывался с важными семейными делами. В частности, в этнографическом исследовании о традиционном сватовстве отмечено, что на Лемковщине наиболее благоприятными для этого обряда считали вторник, четверг и субботу. Выбор дней объясняли народными представлениями об их счастливости и пригодности для важных начинаний.

Четверговые приметы для красоты

Умыться водой с серебром.

По народному поверью, если утром положить в воду серебряную монету или ложку и умыться ею, это поможет сберечь красоту и здоровье.

Подстричь волосы в четверг перед Пасхой.

В современных подборках примет стрижку в этот день недели связывают с верой в крепкие и здоровые волосы.

Приметы на четверг о деньгах и благополучии

Строить дом в четверг.

В одной из современных публикаций, опирающейся на этнографические записи Михаила Зубрицкого, приведено поверье, что четверг считали хорошим днем для закладки стен и строительства жилья.

Заботиться о порядке в хозяйстве.

В народном быту порядок во дворе, амбарах и доме был важной частью подготовки к праздникам и повседневной жизни. Например, в обычаях Чистого четверга это приобретало еще и символическое значение.

Сжигали сухие листья и растительные остатки.

Этнограф Олекса Воропай в книге "Звичаї нашого народу" описывал обычай именно Чистого четверга: хозяева сгребали в саду и на огороде прошлогодние листья, сухие ветки и сорняки и поджигали их.

Этот обряд символизировал очищение земли от мороза, зимы и всего дурного. Во время него говорили призыв, в котором просили смерть и мороз уйти и больше не возвращаться.

Купали коней, чтобы уберечь их от кожных болезней.

По материалу Людмилы Иванниковой, такой обычай существовал в Харьковской области. Однако актуален он был для наших предков в основном в Чистый четверг.