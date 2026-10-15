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Головна Гороскопи Що робити в четвер для здоров'я, краси й достатку: давні українські повір'я
Гороскопи 15 жовтня 2026 · 12:53
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Що робити в четвер для здоров'я, краси й достатку: давні українські повір'я

Одні повір'я стосувалися достатку й майбутнього шлюбу, інші - здоров'я, хатніх справ і навіть врожаю
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Що робити в четвер для здоров'я, краси й достатку: давні українські повір'я

Частина народних прикмет збереглася в українських календарних обрядах і дотепер (фото: Styler)

У народному календарі кожен день тижня міг мати свої правила, заборони та повір'я. Четвер у деяких українських традиціях вважали сприятливим для господарських справ. У цей день поводили обряди очищення, догляду за собою та захисту від хвороб.

Styler зібрав цікаві четвергові прикмети й давні вірування, зафіксовані в етнографічних матеріалах.

Прикмети на четвер для здоров'я

Умитися до сходу сонця.

У традиції четверга, пише дослідниця Людмила Іваннікова в матеріалі "Чистий четвер", особливого значення надавали ранковому вмиванню. На Харківщині для цього використовували воду, набрану до світанку з трьох колодязів.

Такі дії наші предки проводили не лише у Чистий четвер, а й у звичайні дні.

Скупатися раніше за воронячих пташенят.

На Слобожанщині вірили, що людина, яка встигне скупатися до того, як ворон понесе своїх дітей до води, не хворітиме протягом року. Олекса Воропай також описує це повір'я у книжці "Звичаї нашого народу" і вказує, що ця прикмета була актуальна й для Чистого четверга.

Вилити воду після купання на перехресті.

За описом Воропая, деякі хворі після купання набирали воду зі своєї купелі та у четвер виливали її на перехресній дорозі, щоб символічно залишити там недугу й усе лихо.

Прикмети на четвер про кохання та стосунки

У популярних календарях можна зустріти твердження, що четвер нібито сприяє новим знайомствам, примиренню чи зустрічі з майбутнім партнером.

Побачити майбутнього чоловіка уві сні.

Український етнограф Олекса Воропай у книжці "Звичаї нашого народу" описував дівоче ворожіння: перед сном дівчина клала під голову складену хрестом крайку та промовляла слова про майбутнє вінчання. За повір'ям, сон з середи на четвер мав підказати, хто стане її обранцем.

Четвер - сприятливий день для сватання.

У деяких регіонах України цей день тижня пов'язували з важливими родинними справами. Зокрема, в етнографічному дослідженні про традиційне сватання зазначено, що на Лемківщині найсприятливішими для цього обряду вважали вівторок, четвер і суботу. Вибір днів пояснювали народними уявленнями про їхню щасливість і придатність для важливих починань.

Четвергові прикмети для краси

Умитися водою зі сріблом.

За народним повір'ям, якщо вранці покласти у воду срібну монету або ложку й умитися нею, це допоможе зберегти красу та здоров'я.

Підстригти волосся у четвер перед Великоднем.

У сучасних добірках прикмет стрижку у цей день тижня пов'язують із вірою в міцне й здорове волосся.

Прикмети на четвер про гроші та добробут

Будувати хату в четвер.

В одній із сучасних публікацій, що спирається на етнографічні записи Михайла Зубрицького, наведено повір'я, що четвер вважали добрим днем для закладання мурів і будівництва житла.

Дбати про порядок у господарстві.

У народному побуті лад у дворі, коморах і хаті був важливою частиною підготовки до свят та щоденного життя. Наприклад, у звичаях Чистого четверга це набувало ще й символічного значення.

Спалювали сухе листя й рослинні рештки.

Етнограф Олекса Воропай у книжці "Звичаї нашого народу" описував звичай саме Чистого четверга: господарі згрібали в саду й на городі торішнє листя, сухе гілля та бур'яни й підпалювали їх.

Цей обряд символізував очищення землі від морозу, зими та всього лихого. Під час нього промовляли закликання, у якому просили смерть і мороз піти геть і більше не повертатися.

Купали коней, щоб уберегти їх від шкірних хвороб.

За матеріалом Людмили Іваннікової, такий звичай існував на Харківщині. Проте актуальним він був для наших предків здебільшого у Чистий четвер.

Раніше ми розповідали цікаві прикмети на жовтень і пояснювали, як наші предки у давнину визначали майбутні погодні умови.

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