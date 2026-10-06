Народні прикмети на жовтень: як за птахами й деревами визначали наближення заморозків

Жовтень у народному календарі вважався своєрідною межею між теплою та холодною частиною року. Люди не мали сучасних прогнозів погоди , тому уважно придивлялися до птахів, дерев, вітру та інших змін у природі.

Styler зібрав народні прикмети, за якими наші предки намагалися визначити, коли чекати перших заморозків.

Коли чекали перших заморозків

Однією з найвідоміших була прикмета, пов'язана з відльотом журавлів. На початку жовтня, у день Ярини, за народними спостереженнями, якщо журавлі вже вирушили у вирій, то приблизно через два тижні чекали морозів. Саме тому цей день називали "журавлиним". Таку прикмету фіксують українські етнографічні та фольклорні джерела, зокрема український народний календар "Мамаєва Слобода".

Ще однією ознакою вважали північний вітер. На Дениса, 3 жовтня, за народним календарем, спостерігали, звідки він дме: північний пов'язували з похолоданням, південний - із теплом, східний - із прохолодною сухою погодою.

Поведінка птахів також мала значення. Ранній відліт журавлів сприймали як сигнал наближення холодів, а затримку - як ознаку того, що тепло ще протримається. В окремих українських традиціях навіть намагалися відраховувати приблизний час до морозів від моменту появи першого журавлиного ключа.

Листя на деревах теж було своєрідним природним календарем. Якщо восени воно довго не опадало, це пов'язували з пізнішим приходом холодів. А швидке оголення дерев сприймали як ознаку наближення зимової погоди. Такі спостереження особливо часто стосувалися берези, вишні та дуба.

На що ще звертали увагу

Павутиння восени також фігурує в українських народних прикметах. Його велику кількість пов'язували з теплою та ясною погодою, а в окремих традиціях - із пізнішими заморозками. Тобто велика кількість павутини була радше знаком, що різкого похолодання поки не варто чекати.

Ранковий туман теж помічали в жовтні. За народними спостереженнями, поєднання теплого дня, ранкового туману та павутиння вважалося ознакою того, що осіння погода ще залишатиметься погожою.

Сова кричить - до холоду, говорили в деяких українських традиціях. Це вже не календарний прогноз із конкретною датою, а приклад того, як поведінку тварин намагалися пов'язувати зі змінами погоди.

Якщо восени довго не зникають мухи, за народною прикметою, осінь буде довшою, а сніг випаде пізніше. Відповідно, перших стійких холодів також чекали не так скоро.

Якщо сороки рано замовкають, це теж сприймали як знак холодної осені. Подібні прикмети показують, наскільки уважно люди спостерігали за поведінкою птахів перед зміною сезону.

Північно-східний вітер в окремих народних календарях також пов'язували з холодом. Зокрема, різкий вітер такого напрямку вважали передвісником похолодання.

Що з цих прикмет справді можна вважати прогнозом

Народні прикмети були частиною традиційної метеорології: люди накопичували власні спостереження за природою та використовували їх у повсякденному житті. Етнограф Сергій Макарчук у роботі "Українська народна метеорологія та календар" зазначає, що такі знання формувалися в процесі постійного спостереження за природними умовами та допомагали людям орієнтуватися в погоді й господарських роботах.

Однак, народна прикмета не може точно визначити дату першого заморозку. Сьогодні це залежить від реальної температури повітря, хмарності, вітру та інших метеорологічних умов.

Тож журавлиний ключ, раннє опадання листя чи північний вітер для наших предків були важливими сигналами зміни погоди, але сучасний прогноз погоди залишається значно точнішим способом дізнатися, коли саме в конкретному регіоні очікувати перших заморозків.