Учасниця " Холостяка-15 " Лія Янголенко поділилася історією про те, як пояснювала знайомим свою відсутність під час зйомок. Аби не розголошувати інформацію про участь у реаліті, модель вигадувала різні цікаві пояснення.

Як Лія зберігала участь у таємниці та якими ще подробицями перебування на проєкті поділилася, розповідає Styler.

Як Лія Янголенко пояснила свою відсутність

У Threads модель веде серію дописів зі спогадами про "Холостяк". В одній із публікацій вона зазначила, що перед зйомками не знала, скільки часу проведе на проєкті. Тож назвати точну дату повернення до звичного життя не могла.

Для підписників Instagram Янголенко опублікувала сторіз із розмитим кадром та англомовним написом "I have been kidnapped" - "Мене викрали". У новому дописі вона пояснила, чому саме так вирішила обіграти свою відсутність у мережі на невизначений термін.

Лія пояснила підписникам свою відсутність у соцмережах (скриншот: Threads/angel_lia___)

Для модельної агенції Лія обрала іншу версію.

"Агенції сказала, що йду у ретрит та буду без зв'язку", - написала вона.

Що Лія розповіла про конфіденційність на проєкті

За словами Янголенко, про майбутню участь можна було повідомити родину та найближчих друзів. Водночас публічно розповідати про проходження кастингу в Threads або Instagram не дозволялося.

Модель також згадала дівчат, які, за її словами, втратили можливість продовжити участь після таких публікацій.

"Знаю дівчат, котрі це зробили та в ту ж секунду проект для них закінчився", - зазначила Лія.

Лія заінтригувала перед новим випуском "Холостяка"

Напередодні нового випуску реаліті Янголенко опублікувала у Threads фото та поцікавилася думкою підписників щодо свого подальшого перебування на проєкті.

"Ну що. Піду сьогодні додому?" - написала модель.

На публікацію відреагувала ексучасниця шоу Марія Захватова, яка підтримала Лію.

"Ні, я в новому інтерв’ю ставила ставку на тебе, так що нікуди! Сиди на місці", - відповіла вона.

До слова, в інтерв'ю Styler Захватова справді назвала Лію Янголенко та Христину Горняк учасницями, яких хотіла б бачити у фіналі реаліті.

Що модель розповідала про зміни у вазі та нічні тренування

Раніше учасниця реаліті-шоу опублікувала фото до та після зйомок і повідомила про зміни у вазі.

"Це я після проекту. +10 кг", - підписала вона під одною зі світлин.

У продовженні допису Лія опублікувала актуальне фото. Водночас своєї нинішньої ваги, кількості скинутих кілограмів і термінів цих змін вона не назвала.

Модель також пояснила згадки інших учасниць про її нічні тренування. За її словами, саме тоді вона мала можливість побути наодинці та приділити час собі. Ці хвилини Лія використовувала для фізичної активності, зокрема виконувала вправи на прес і сідниці.

Що відомо про Лію Янголенко

На сайті СТБ Лію представили як 26-річну успішну модель з Одеси, відому також як Лія Енжел. У її портфоліо - робота з міжнародними брендами та зйомки для закордонних глянцевих видань.

Окрім модельної роботи, вона цікавиться діджеїнгом, малюванням, психологією та вивчає французьку мову.

В анкеті учасниці також зазначено, що вона мріє про сімейне щастя. У партнері Лія цінує надійність і вміння підтверджувати свої наміри вчинками.